Con la victoria, Sportivo se mantiene en la 'discusión' de la Zona 3

Con la victoria conseguida este domingo ante Unión de Sunchales, Sportivo Belgrano se mantiene en el lote de arriba de la Zona 3 del Federal A. Si bien está fuera de la zona de clasificación, quedó a tres puntos del líder y lejos de los últimos lugares.

El nuevo puntero es Douglas Haig de Pergamino que volvió a ganar, escoltado por El Linqueño que es el único invicto que tiene la zona.

Sportivo tendrá fecha libre el próximo fin de semana y volverá a competir en la novena jornada visitando a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo donde se cumplirá la primera rueda de las cuatro pactadas para esta primera etapa del torneo.

Resultados de la 7ª fecha

Domingo | Sportivo Belgrano 2-0 Unión (Sunchales)

Árbitro: Brian Ferreyra

Domingo | Def. de Pronunciamiento 2-2 Gimnasia (CdU)

Árbitro: José Sandoval

Domingo | El Linqueño 3-0 Independiente (Chivilcoy)

Árbitro: Guillermo González

Domingo | Def. de Belgrano 1-2 Douglas Haig

Árbitro: Álvaro Carranza

Libre: Sportivo Las Parejas

Tabla

Próxima fecha

Independiente (Chivilcoy) vs. Sportivo Las Parejas

Gimnasia (CdU) vs. El Linqueño

Douglas Haig vs. Defensores de Pronunciamiento

Unión (Sunchales) vs. Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Libre: Sportivo Belgrano