Con la premisa de volver a la victoria, Sportivo Belgrano visita este miércoles a Crucero del Norte por la 19ª fecha del Federal A. Será a partir de las 15 en el estadio Comandante Andrés Guacurarí y con arbitraje de Luis Lobo Medina.

La Verde viene de una dura derrota ante Unión de Sunchales, derrota que lo privó de poder despegar en la tabla y meterse en la conversación. Ahora se enfrenta a una situación complicada ya que perdiendo en Misiones quedará penúltimo y muy lejos de la zona de clasificación.

Martelotto deberá realizar al menos dos cambios obligados en el once titular -que no confirmó en la previa- por la lesión de Diego Núñez y la expulsión de Maximiliano Bustamante, baja sensible en el equipo porque es el goleador. En principio, sus remplazantes naturales serían Braian Camisassa y Ezequiel Gaviglio, aunque el DT también podría optar por realizar variantes tácticas.

Crucero del Norte marcha penúltimo en la clasificación, con 15 unidades (dos menos que Sportivo) y el pasado fin de semana cayó en condición de visitante ante Sarmiento de Resistencia.

En el duelo de la primera rueda, Sportivo le había ganado por 3 a 1 en el Boero, último triunfo conseguido en condición de local por el equipo de Martelotto.

Probables formaciones

Crucero del Norte: Guillermo Bachke; Nicolás Portillo, Lucas Navarro y Rodrigo Cerdán; Maximiliano Jolod, Emanuel Sosa, Pablo Motta, Lucas Caballero y Héctor Millán; Álvaro Klusener y Axel Vallejos. DT: Miguel Salinas.

Sportivo Belgrano: Matías Quinteros, Lucio Pérez, Tomás Rossi, Santiago Molina, Mauro Orué y Federico López; Alex Aguirre, Braian Camisassa y Brian Visser; Nicolás López Macri y Ezequiel Gaviglio. DT: Bruno Martelotto

Árbitro: Luis Lobo Medina (Tucumán) A1: Leila Argañaraz (Tucumán) A2: José Ponce (Tucumán) 4º árbitro: Mauricio Martín (Tucumán)

Estadio: Comandante Andrés Guacurarí

Hora: 15