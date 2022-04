Colón de Santa Fe no pudo sostener su andar y cayó ante Cerro Porteño de Paraguay por 3 a 1, al término de un aceptable encuentro disputado esta noche, en el estadio "General Pablo Rojas"

Eric Meza, a los 31 minutos del primer tiempo, inauguró el marcador para el "Sabalero", en tanto, Fernando Romero, a los 41 del mismo período, niveló las acciones para el local.

Ya en el complemento, otra vez Romero al minuto, colocó en ventaja al conjunto "guaraní", mientras que Alberto Espínola, a los 25, le dio cifras definitivas al marcador. Tras un promisorio comienzo, Colón se desmoronó verticalmente y resultó vencido con total justicia por un elenco local que claramente fue de menor a mayor.

El buen inicio de torneo del "Sabalero" tras una victoria agónica sobre Peñarol de Montevideo pareció hallar consecución en

"La Nueva Olla" paraguaya. El conjunto de Falcioni arrancó a paso firme sin dejarse intimidar por el imponente marco que mostró el coqueto estadio del anfitrión.

Producto de su mejor andar el conjunto "Sabalero" arribó a la apertura después de un remate de Bernardi que capturó a medias el arquero Jean y de cuyo rebote sacó provecho Eric Meza que ingresaba en soledad por la derecha. La actitud dominante de Colón insinuaba una segunda conquista que no llegó. Como contrapartida y en medio de un ligero desconcierto el equipo local consiguió al empate tras un remate de Díaz que pudo contener del todo Burián y que el oportuno Romero envió a la red.

Antes del minuto del complemento, Colón se vio sorprendido otra vez por Romero, quien en esta oportunidad impactó un "nucazo" poco ortodoxo que desorientó al estático arquero santafesino y lo dejó sin reacción.

Es importante destacar que el goleador del cotejo fue titular por la ausencia del boliviano Moreno Martins, quien resultó licenciado por el club paraguayo ante el fallecimiento de un familiar directo.

Lejos de reaccionar Colón no logró asimilar la desventaja y tampoco consiguió recuperar la buena imagen inicial. Con un conjunto "guaraní" afianzado anímica y futbolísticamente debió soportar otro tanto y nuevamente de cabeza, esta vez por parte del defensor Espínola.

Recién tras verse en desventaja el siempre cauteloso "Emperador" ordenó adelantar las líneas con infructuosos

resultados a la vista. A esa altura un sólido Cerro Porteño se atrincheró en torno a su arquero dejando venir a un Colón tan plagado de delanteros como escaso de ideas claras.

Ésta es la síntesis del partido:

Cerro Porteño 3 - Colón 1.

Estadio: Gral. Pablo Rojas.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).

Cerro Porteño: Jean; Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Daniel Rivas; Alan Benítez, Ángel Cardozo, Rafael Carrascal, Claudio Aquino; Fernando Romero y Sergio Díaz. DT: Francisco Arce.

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Andrew Teuten, Cristian Bernardi; Lucas Beltrán y Luis Rodríguez. DT: Julio Falcioni.

Goles en el primer tiempo: 31m Meza (C), 41m F.Romero (CP).

Goles en el segundo tiempo: 1m F.Romero (CP), 25m Espínola (CP).Cambios en el segundo tiempo: al inicio Alan Rodríguez por

Rivas (CP), 23m Facundo Farías por Teuten (C) y Ramón Ábila por Beltrán (C), 32m Nicolás Leguizamón por L.Rodríguez (C) y Enzo Giménez por A.Benítez (CP), 41m Carlos Rolón por Espínola (CP), 46m Isaías Gavilán por Aquino (CP) y Luis Fariña por S. Díaz (CP).