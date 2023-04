La colecta para pagar las deudas de Independiente, lanzada hoy por el influencer Santiago Maratea en compañía de Miguel Ángel Santoro, una leyenda del club de Avellaneda, recaudó 230 millones de pesos a sólo tres horas de su comienzo.

Luego de tres horas de haber sido lanzada la colecta por Independiente, el número llegó a 230 millones de pesos, con una meta de 20 millones de dólares a ser recaudados en tres semanas, según dijo Maratea.

“Entiendo que hay un rumor, rico, entiendo que a mucha gente le debe gustar expandirlo un poquito, que es que yo me estoy llevando el 20% de todo lo recaudado”, dijo hoy Maratea de arranque. “Lo que yo me llevaría es un 5% que ni siquiera es todo para mí, sino que es para pagar todos los gastos que tiene el fideicomiso. Eso hay que pagarlo”.

A la campaña se sumaron varios exfutbolistas e hinchas famosos de Independiente. De hecho, el escritor Eduardo Sacheri se manifestó en Twitter: "Creo que hay pocas cosas que importen realmente en la vida. Cuidar y ayudar a quienes amamos es una de esas cosas. Si mi familia me necesita tengo que hacer lo posible por estar. Y mi club es, también, mi familia. Siempre con vos Independiente. Siempre con vos. Y punto".

El club entró en una profunda crisis tras la renuncia de Fabián Doman, que tuvo una muy breve gestión y que había llegado a la presidencia con el apoyo de distintas figuras políticas de Juntos por el Cambio. El periodista había ganado las elecciones del club de Avellaneda a comienzos de octubre del año pasado, con un triunfo cómodo que alcanzó el 72% de los votos, habiendo integrado una fórmula que ilusionó a los hinchas, a la par del intendente de Lanús, Néstor Grindetti (quien se hizo cargo del club de forma interina), y al periodista Juan Marconi, con el apadrinamiento del diputado nacional Cristian Ritondo y Patricia Bullrich.

"Como hoy se lanza el proyecto, me parece justo compartir con el resto de nosotros eso que pienso, sin la pretensión de dictar cátedra (no soy quién) ni ofender a nadie (no lo deseo)", continuó.

El promotor de la iniciativa mostró el saldo de su cuenta de Mercado Pago frente a las cámaras al finalizar la conferencia de prensa que brindó esta tarde en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

En ese instante, con sólo una hora, ya la recaudación era de 74 millones de pesos.

Los depósitos para la recaudación se realizan mediante links por montos de 4.000, 8.000, 16.000 y 32.000 pesos, que remiten a la cuenta del titular.

Independiente debe un aproximado de 20 millones de dólares, pero la mayor urgencia pasa por levantar la deuda con el América de México (5.700.000 de dólares) por el pase del futbolista paraguayo Cecilio Domínguez, lo que mantiene al club inhibido.

"Pepé" Santoro: "Será con toda transparencia y honestidad"

El exarquero Miguel Ángel Santoro, gloria del "Rojo", respaldó la iniciativa del influencer y agregó que "será con toda transparencia y honestidad".

"Independiente está mal y tenemos que salir de este momento. Acá no hay política ni nada. Que no les quede la menor duda: esto va a ser con toda transparencia y honestidad. Se está haciendo con el corazón", aseguró en una conferencia de prensa que compartió junto al promotor de la iniciativa.

"Yo era hincha de Maratea antes de conocerlo. Es una persona muy sensata, va a defender la camiseta del 'Rojo' como el mejor. Estoy contento dentro de la tristeza que me genera la situación actual de la institución", contó "Pepé".

Santoro, actualmente vinculado a las formativas de Independiente, fue jugador del club entre 1962 y 1973 y ganó 10 títulos (cuatro campeonatos locales, cuatro Copas Libertadores, una Interamericana y una Intercontinental).

Cómo colaborar

Alias: Maratearojo.

CVU: 0000003100056132456587

En las historias de Maratea, hay links para donar directamente $ 32.000, $16.000, $ 8.000 y $ 4.000.

Fuente: Télam