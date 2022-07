El San Francisco Rugby Club consiguió este domingo una victoria sumamente importante para sus aspiraciones, es que derrotó en condición de local a Catamarca Rugby Club y se aseguró un lugar en semifinales.

El equipo que conduce Gustavo Ponteprimo se impuso por 22 a 20 y logró quitarle el invicto de 12 partidos al elenco catamarqueño que lidera el Super 8 B de la Unión Cordobesa de Rugby.

En intermedia fue victoria del equipo catamarqueño por 24-12 y se consagró campeón.

En el resto de los partidos, CRAR de La Rioja se impuso por 34 a 18 ante Taborín de Córdoba; Las Águilas de General de Deheza vencieron a Zorros de Río Tercero por 27 a 13 y sacó una ventaja importante en la lucha por el último pasaporte a semifinales.

Por otro lado, el encuentro entre Mañke de La Calera y Teros de Catamarca, fue postergado para jugarse el último fin de semana del mes.

Posiciones

1. Catamarca RC 54 pts.

2. CRAR La Rioja 47 pts.

3. Charabones 42 pts.

4. Las Águilas 33 pts.

5. Los Zorros 29 pts.

6. Teros 21 pts.

7. Taborín 10 pts.

8. Mañke 3 pts.

Última fecha

Catamarca RC vs CRAR La Rioja

Taborín vs Mañke

Zorros vs Charabones

Teros vs Las Águilas