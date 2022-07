Pasó la sexta fecha del Certamen Argentino de Motociclismo en el circuito de Tiro y Gimnasia de San Francisco donde participaron varios pilotos locales. Cerrada la jornada, para algunos de ellos el balance general es positivo.

En el caso de Gianfranco Brunetto, fue octavo en la final de 125cc Internacional después de entrar por el repechaje. "Estuvimos complicados en el día de ayer, clasificamos en el puesto 18, después nos costó bastante avanzar hoy, pero creo que el resultado fue positivo después de la mala clasificación de ayer, trabajamos mucho durante todo el fin de semana con la moto y pudimos hacer un balance bastante bueno; largando desde atrás pude avanzar y de apoco vamos encontrándole la vuelta a la moto, que no es nueva, pero tengo cuatro o cinco carreras corridas en la categoría y me está costando adaptarme, pero vamos por buen camino", explicó.

"Trabajamos mucho en el chasis, hoy la pista estaba muy patinosa, con la gente que laburamos le dimos en la tecla para la final y pude ser más rápido que ayer y avanzar", agregó.

En 15cc Graduados, el piloto sanfrancisqueño no tuvo el mejor fin de semana y se quedó afuera de la fina. "Es un proyecto nuevo, es la primera carrera, pusimos en pista la moto en el día de ayer, no la había usado nunca, renegamos con varias cosas y tuvimos problemas que no los esperábamos. La categoría es muy competitiva y una vez que paras en la serie después cuesta mucho entrar en la final. Las vueltas que pudimos dar fueron rápidas en el repechaje, así que ahí también vamos también por buen camino", comentó Brunetto.

Sobre la fecha y el espectáculo, el piloto señaló: "El predio hermoso, la pista también más allá de ser de acá, realmente el trabajo que hicieron es muy bueno. La cantidad de gente que hay la veo recién ahora porque trabajamos todo el fin de semana y no salí de la carpa".