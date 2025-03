El equipo sanjuanino logró imponerse 3-0 en la tanda de penales luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario. Borgogno fue determinante al detener los disparos de Nicolás Dematei y Fernando Duré, mientras que Matías Noble erró su tiro al enviarlo por encima del travesaño. Bajo la dirección técnica debutante de Leandro “Pipi” Romagnoli, San Martín dejó atrás una racha negativa y ahora deberá enfrentar a Racing Club en la siguiente instancia del certamen.

El partido, disputado en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, mostró un desarrollo equilibrado, con ocasiones para ambos equipos. En la primera mitad, Gimnasia tomó la iniciativa y generó peligro con un remate de Santiago Camacho, que fue salvado heroicamente por Tomás Lecanda. En el complemento, San Martín tuvo su oportunidad con un cabezazo de Franco Toloza y un intento de Horacio Tijanovich, aunque sin éxito.

La polémica llegó a los 55 minutos cuando Toloza anotó de cabeza tras un centro de Tijanovich, pero el gol fue anulado por fuera de juego, una decisión cuestionada al no contar con asistencia del VAR. Sin grandes emociones en los minutos finales, el encuentro se resolvió desde el punto penal, donde Borgogno se erigió como la figura decisiva para el triunfo de San Martín.

Con este resultado, San Martín de San Juan se suma a los equipos que ya aseguraron su lugar en los 16avos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Racing Club. El cuadro de la siguiente ronda incluye duelos destacados como San Lorenzo vs. Quilmes, Tigre vs. Banfield o Villa Mitre, Boca Juniors vs. Atlético Tucumán o All Boys y River Plate vs. San Martín de Tucumán, entre otros. También restan definirse algunas llaves, como Belgrano vs. Real Pilar y Barracas vs. Defensores de Belgrano, que completarán el panorama de esta fase del torneo.