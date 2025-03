San Isidro comenzará este miércoles su participación en los cuartos de final de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet, enfrentando a Villa San Martín de Resistencia (Chaco) en una serie al mejor de cinco encuentros.

El conjunto chaqueño, segundo en la fase regular, tendrá la ventaja de localía frente al equipo de San Francisco, que terminó tercero.

Según informó la organización del torneo, la serie iniciará el miércoles 26 de marzo con el primer partido, mientras que el segundo punto se disputará el viernes 28, ambos en la ciudad de Resistencia. El cruce se trasladará luego a San Francisco para el tercer juego, previsto para el martes 1 de abril. De ser necesarios, el cuarto y quinto encuentros se jugarán el jueves 3 y sábado 5 de abril, respectivamente.

Cabe recordar que en la instancia previa, San Isidro avanzó tras imponerse 2-1 ante Estudiantes de Tucumán, logrando su clasificación a los cuartos de final en condición de local.

Por la misma conferencia, los otros cruces definidos son: Sportivo Suardi vs. Barrio Parque, Independiente de Santiago del Estero vs. Salta Basket, y Amancay vs. Comunicaciones.

En la Conferencia Sur, en tanto, los enfrentamientos serán: Lanús vs. Quilmes, Pico FC vs. Gimnasia de La Plata, La Unión de Colón vs. Deportivo Viedma, y Racing de Chivilcoy vs. Pergamino.