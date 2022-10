Una máquina de ganar. Así se lo puede definir al primer equipo de la Asociación El Ceibo en esta nueva temporada de básquet, que también replica de alguna manera lo hecho en los torneos de 2021/2022.

La Flor Nacional se clasificó como el mejor equipo y único invicto de la primera fase de Liga Cordobesa, también es el que más partidos ganó en el torneo local acumulando una racha de 20 juegos sin conocer la derrota.

El entrenador Eduardo “Mara” Blengini habló del gran momento que atraviesa su equipo, destacó el trabajo y el compromiso del grupo para afrontar la doble competencia en busca también del anhelado pasaje al Torneo Federal. "Hay mucho trabajo de los chicos, mucho compromiso, pero sabemos que mañana comienza otra historia y queremos estar a la altura también, va a ser un rival durísimo, una serie muy corta, donde el margen de error no existe y estamos preparándonos para eso, para estar a la altura de lo que vamos a jugar", comentó.

Fiel a su estilo, Blengini comenzó a preparar el partido apenas se conoció el rival (Unión de Oncativo). "Aparecen muchas cosas en la cabeza de uno, algunas se pueden resolver y otras no, tratamos desde que salió el sorteo estudiar al rival lo más que podamos y después entendemos que hay situaciones que no las podemos manejar y eso es lo más difícil. Lo evitable lo tratamos de preparar, vamos a prepararnos mentalmente, físicamente, ver los errores que ellos pueden cometer, ver por donde podemos plantear el juego sin salirnos de lo que venimos haciendo y obviamente es una etapa donde empieza a jugar también la ansiedad", explicó el DT.

Los playoffs. "Son todas historias distintas, ya hemos pasado por un montón de estas y esta es otra más, asi que nos preparamos de la mejor manera", dijo Blengini.

Este viernes, desde las 21.30, El Ceibo recibirá a Unión de Oncativo en el primer juego de octavos de final del certamen provincial. En esta competencia es el equipo más goleador (905) y la mejor defensa (642). Su rival se ubicó en el puesto 16 de la general de clasificados (fue el mejor cuarto de todas las zonas), registró 814 puntos a favor y 810 en contra en la primera fase.

"No nos tenemos que confundir y es en lo que más tenemos que trabajar, hemos hecho una primera parte muy buena en cuanto a juego y a resultados, me gustó mucho, hemos encontrado una identidad, hemos buscado muchas cosas y otras las hemos encontrado a medida que fuimos jugando, ojalá que salgamos airosos de esta serie de playoffs, pero el grupo es el que se comprometió, obedeció y encontró soluciones donde yo no las encontraba o no veía, en un montón de situaciones me apoyé en los jugadores y ojalá que sigamos en este mismo camino porque en primera división lo que se busca son resultados. Estoy muy contento con la menera de jugar que estamos teniendo, con el grupo y con los resultados también", dijo Blengini.

- ¿Pasó la bronca de volver a tener jugar el Provincial habíendolo ganado en 2021?

No, es lo que siento yo, no podemos estar todo el día con bronca, pero cada vez que pienso es que estamos buscando un objetivo que ya lo logramos hace unos meses, pero son las reglas de juego. No lo considero justo, pero no soy yo el que pone las reglas y no nos queda otra que aceptarlo aunque no lo comparta.

- ¿Este es un factor motivante?

La motivación que nos ponemos todos los días es que a lo que nosotros jugamos lo queremos hacer de la mejor manera y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de ser los mejores en la categoría que juguemos, después veremos si estamos a la altura o no, hay un montón de cosas que pueden pasar, pero nosotros nos preparamos para eso, espacio que tengamos libre en el club lo queremos aprovechar al máximo, pero el grupo está convencido de lo que estamos buscando.

- Hiciste debutar a algunos chicos, se van a acoplando los juveniles al plantel superior...

Para todo se necesita tiempo, estamos en 2022 y parece que ya se está viviendo el 2023 y el 2024. Hay una gran ansiedad y nosotros tenemos que tratar controlar las limitaciones, todo tiene su tiempo, los chicos van a tener su lugar en primera a medida que se sigan entrenando, que sigan demostrando que tienen ganas, para mí lo más lindo sería jugar con chicos de formativas, pero todo tiene su tiempo, no porque juegues un mes en primera división quiere decir que ya estés capacitado para hacerlo, dentro de las limitaciones trato de respetar los tiempos y los espacios de cada uno, lo que más me gustaría es que los chicos jueguen en primera división, pero hay un salto grande de formativas a primera división, tratamos de respetarlo y a medida que vayan pidiendo minutos los vamos a hacer jugar.

- ¿Por dónde va a pasar el playoff con Unión?

Es un equipo que juega intenso, que tiene jugadores de buena talla, que tienen un pivot determinante y un base (Copello) que juega muy bien, entonces hay que tratar de sacarlo del lugar de confort y llevalo al juego nuestro. Como nosotros estudiamos a nuestro rival, ellos van a estar haciendo lo mismo con nosotros, así que va a ser una serie linda y ojalá que estemos a la altura.

Ventaja de localía. "Siempre es linda la localía, pero cometeríamos un error en pensar lo que puede llegar a pasar, la cabeza la tenemos que tener puesta en mañana, una vez que pasemos mañana ahí pensaremos en el otro viernes", dijo Blengini.