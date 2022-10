Este martes se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Liga Cordobesa de Básquet donde la Asociación El Ceibo conoció su próximo rival de la temporada. Se enfrentará a Unión de Oncativo en una serie al mejor de tres juegos.

La Flor Nacional tendrá ventaja de localía tras terminar como el mejor equipo y único invicto de la primera fase. Esta ventaja la tendrá durante toda la fase de palyoffs.

El equipo que conduce Blengini acumula un invicto de 10 partidos, es el equipo más goleador (905) y la mejor defensa (642). Su rival se ubicó en el puesto 16 de la general de clasificados (fue el mejor cuarto de todas las zonas), registró 814 puntos a favor y 810 en contra en la primera fase.

La serie comenzará en San Francisco el próximo viernes 14 de octubre, continuará en Oncativo y en caso de ser necesario el tercer juego se disputará en el estadio "Antonio Cena".

La Liga Cordobesa (o Prefederal) otorga cinco plazas al Torneo Federal de Básquet 2023.

Los octavos de final

Ameghino (Villa María) vs. Argentino (Marcos Juárez)

Racing (Cba) vs. 9 de Julio (Morteros)

El Ceibo vs. Unión (Oncativo)

Atl. Bell (Bell Ville) vs. Unión (San Guillermo)

Sportivo Suardi vs. Tiro Federal (Morteros)

Banda Norte vs. Porteña Asociación

Sparta (Villa María) vs. Almafuerte (Las Varillas)

Bochas SC (Colonia Caroya) vs. Matienzo (Córdoba)