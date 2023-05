San Isidro se despidió de la Liga Argentina de Básquet tras caer con Ameghino de Villa María en semifinales de Conferencia Norte, un cruce sumamente parejo que puso cara a cara a dos de los mejores equipos de toda la temporada.

El entrenador Daniel “Pirincho” Beltramo habló de la eliminación donde destacó el trabajo del equipo villamariense, las falencias que privaron a San Isidro de la clasificación y de lo que viene.

Beltramo continuará trabajando en el club abocado a la conducción de las divisiones formativas y mayores que afrontan el torneo local, pero todavía no está asegurada su continuidad para la próxima temporada de Liga Argentina. El DT anticipó que su deseo es continuar y que solo habrá que ‘ponerse de acuerdo’ con la conducción de la institución de calle Corrientes.

¿Qué te deja esta serie con Ameghino?

Fuimos equipos muy parejos todo el año, en la fase regular tanto Barrio Parque, Ameghino y nosotros estuvimos muy parejos y punteando todo el año, sabíamos que iba a ser una serie muy difícil. Creo que son justos ganadores, venir acá y ganar los dos partidos, no hay nada para objetar, evidentemente nos hubiera gustado continuar o al menos ir a un quinto juego, pero los playoffs son partido a partido y salvo en el segundo partido, en todos tuvimos la posibilidad de quebrarlo, no lo pudimos hacer y terminamos perdiendo.

¿Cuánto influyó no poder contar con Carnovale y Suñé en los primeros juegos?

Influye porque somos un equipo largo e intenso que propone mucho desgaste físico y dos jugadores menos es mucho, además jugadores con características especiales. Carnovale nos daba una situación de un tirador como interno que abría las defensas, Suñé es un externo que además de tirar bien al aro, está de a poco mejorando su uno contra uno y aprendiendo a ir para adentro. Son jugadores importantes, pero son cosas que suceden en todos los equipos, por un mosquito nos privamos de dos jugadores importantes, son cosas que suceden.

¿Qué fue determinante para que Ameghino se quede con el cuarto partido?

Hay que darles merito a ellos, nosotros metimos 49 puntos el primer tiempo y 20 en el segundo, eso habla a las claras de la inestabilidad del equipo. Es muy difícil ganar un playoff de esa forma y asimismo se fue por muy poco. Creo que carecimos de ideas, de situaciones y movimientos que nos permitan atacar mejor la pintura, ya sea con penetraciones o pases. Se nos complicó, se nos cerró el juego, dejamos de correr, lo que corrimos erramos y se te vienen, es un buen equipo que tiene buenos jugadores y terminás perdiendo. No hay mucho más que eso, lo que se puede analizar y evaluar no es algo que se cambie con una charla o un tiempo muerto, requiere de un proceso. En todo el año tuvimos inconvenientes ofensivos y en este momento se notó más.

“A la final llegas por muy poco o te quedas por muy poco, igual que cuando salís campeón, por muy poco o perdés por muy poco. Son muy pocas las finales donde la diferencia es abismal entre uno y otro; y por poco quedamos afuera. Es el básquet así”, expresó el entrenador.

¿Qué balance hacés de la temporada? ¿El equipo jugó a lo que vos querías?

La primera sensación es que creo que el equipo mostró y conservó la identidad que a mí me gusta y yo trato de que me guste ver jugar a mi equipo, me parece que todo el año me gustó verlos. En el entretiempo del partido de ayer les dije que me encantaba verlos jugar porque jugaron un primer tiempo impecable, así que desde ese punto de vista estoy muy contento y conforme porque seguimos con los chicos en crecimiento, el club es impecable en cuanto a las condiciones de trabajo que tenemos, está todo, pero hay rivales en frente y un contexto que no se puede influir. Todo lo que tiene que ver con el club, equipo, dirigentes, estructura, estamos en situaciones inmejorables. Lo que podemos controlar lo controlamos y eso está bueno, después los resultados llegan o no.

¿Cómo sigue esto?

Depende, hay que saber primero cuales son lo objetivos del club, si voy a seguir, yo quiero seguir porque es mi lugar y en ningún lado estoy mas cómodo que acá. Sé que el club tiene intenciones de que siga, a partir de ahí nos deberemos poner de acuerdo como siempre hacemos en el inverno, ver qué jugadores van a tener continuidad, cuales no, tendrán que elaborar el presupuesto y a partir de ahí construir de nuevo. La idea de siempre es repetir la mayor cantidad de jugadores posibles para no empezar de cero y este año no va a ser la excepción.

“En San Isidro solo te tenés que preocupar por entrenar, no hay otra cosa, las condiciones de trabajo son ideales. Tenemos buenos jugadores que no son tan chicos, son u23, está todo, hay que ver nomas cómo terminamos de conformar el equipo”, dijo Beltramo.

¿Ahora continuas trabajando con las formativas?

Sí, yo sigo en estos meses trabajando con el club, con las formativas, lo disfruto, me gusta trabajar con los entrenadores, voy a estar como siempre lo he hecho y no voy a parar porque me gusta desarrollar jugadores.

La idea es que los chicos entiendan que no es solo la primera acá, no es solo la Liga, ahora nos abocamos al torneo local que el año pasado fue excelente lo que se vivió con ese torneo que ganamos. Lo importante es seguir trabajando y continuando con el proceso.

¿Ha caído el nivel de la Liga o lo hecho por Sani, Parque, Ameghino, GEPU fue extremadamente bueno?

Creo que todos los torneos son complejos, obviamente que al haber tantos equipos es inevitable que el nivel caiga, por la cantidad de equipos que hay. Creo que los equipos de Córdoba marcan una superioridad con el resto por el tipo de trabajo que se hace, por la estructura que en otras provincias es mas difícil lograrlo, tienen menos competencia, los jugadores para ir a lugares lejos lo piensan mas, acá estamos geográficamente enclavados en un buen lugar, hay muchos factores que influyen. La Liga para mí es un torneo bárbaro, parejo y gana el mejor, es un torneo duro y al haber tantos equipos el nivel un poco baja, pero eso no lo hace más fácil, para nada.

La final de la Conferencia Norte. “A Ameghino lo veo muy bien, ojalá que otro equipo de Córdoba esté en la Liga Nacional, pero las finales son duras todas, después hay que jugar otra final por el ascenso”, dijo Beltramo.

Agradecimientos…

Como siempre al cuerpo técnico que me acompañó todo el año, a los médicos, al doctor Márquez y Pispieiro que estuvieron siempre incondicionales con el equipo. Al kinesiólogo Leo Valsagna, siempre a disposición, a los jugadores, dirigentes porque tuve un año muy feliz, me hubiera gustado seguir un poco más, pero no se logró. Esperamos el apoyo el año que viene.