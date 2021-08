Bajo la lluvia: Sportivo se trajo un punto de Misiones

Sportivo Belgrano empató este miércoles 0 a 0 con Crucero del Norte por la 19ª fecha del Federal A. Fue un partido complejo, donde las condiciones del tiempo fueron determinantes, sin embargo la Verde estuvo lejos del triunfo.

Fue un primer tiempo sumamente atípico por las inclemencias del tiempo. Sportivo salió mejor plantado, pero solo le duró seis minutos porque el encuentro tuvo que pararse por tormentas eléctricas.

En la reanudación, la lluvia -que nunca cesó- jugó su papel. El terreno aguantó, pero por las características del césped del Comandante Andrés Guacurarí cambiaron las condiciones del partido y trasladar la pelota se tornó un verdadero desafío, principalmente en las transiciones rápidas de defensa a ataque.

Sportivo se paró de contra, por momentos se vio acorralado, pero la defensa y el arquero respondieron siempre a pesar de las dificultades. Visser ofició de enlace, Prudencio pivoteó cuando pudo y López Macri generó peligro cada vez que atacó con espacios por la derecha, aunque nunca encontró un socio para construir.

La más clara la tuvo en los pies de Gaviglio que sacó un remate cruzado, después en una buena contra, pero que encontró al arquero local bien parado.

Lucha en el barro

La segunda parte fue una verdadera lucha en el barro. A ambos equipos les costó construir jugadas asociadas y el juego se tornó trabado, luchado, con muchas imprecisiones y juego aéreo.

El dominio fue por pasajes, por momentos se adelantó Sportivo y por otros dominó el local, pero con más peligro en el arco de Quinteros.

A los 36' Crucero se quedó con 10 hombres, Martelotto movió el banco para darle más frescura al equipo sin embargo ese hombre menos no se notó y a pesar de ir a buscarlo, Sportivo no tuvo chances claras para abrir el marcador.

La Verde se trajo un punto de su visita a Misiones, un punto que suma por el contexto del partido, pero que lo sigue dejando lejos de la zona de clasificación.

Síntesis

Crucero del Norte 0: Guillermo Bachke; Nicolás Portillo, Lucas Navarro y Alejandro Pérez; Maximiliano Jolod, Sebastián Sosa, Pablo Motta, Lucas Caballero y Héctor Millán; Álvaro Klusener y Axel Vallejos. DT: Miguel Salinas.

Sportivo Belgrano 0: Matías Quinteros, Lucio Pérez, Tomás Rossi, Santiago Molina y Federico López; Alex Aguirre, Braian Camisassa y Brian Visser; Nicolás López Macri; Ángel Prudencio y Ezequiel Gaviglio. DT: Bruno Martelotto

Árbitro: Luis Lobo Medina (Tucumán) A1: Leila Argañaraz (Tucumán) A2: José Ponce (Tucumán) 4º árbitro: Mauricio Martín (Tucumán)

Estadio: Comandante Andrés Guacurarí

Cambios: Cardozo por Sosa (C) Weyreuter por Vallejos (C) Peludé por Visser (SB) García por López Macri (SB) Flores por Jolod (C) Arroyo por Aguirre (SB)

Expulsado: Navarro (C)

Goles: -