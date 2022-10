El pasado fin de semana se disputó la doble fecha del Superbike Argentino en el circuito Villicum de San Juan donde participó el piloto Leandro Bagnarelli, que sumó un tercer y séptimo puesto que lo mantiene en la lucha por el campeonato de la categoría Súper Sport 300.

El hombre del team René Zanatta Sport hizo un balance de doble jornada que lo había depositado en la cima del campeonato, pero un cambio en la grilla a último momento lo dejó en el segundo lugar. Ahora buscará volver a la cima en la 7ª fecha que se disputará los días 22 y 23 de octubre en el mismo circuito.

"El fin de semana fue medianamente positivo, después de tres meses sin competencia volvimos al Villcum. El día viernes logramos ubicarnos en el segundo lugar de la clasificación para largar en primera fila en ambas carreras, el sábado peleamos en el pelotón de punta con las KTM, hay que decir que es una pista rápida y nos jugaba en contra poder adelantarnos en la recta porque tenían una gran ventaja en la velocidad de punta, pero lo compensamos con la parte técnica. Se generó un pelotón de cinco motos donde nos fuimos sobrepasando, hubo una caída en la última vuelta, decidieron tomar la clasifiación final de la última vuelta y habíamos pasado cuartos. Luego por una exclusión del ganador terminanos terceros, que me benefició mucho para el campeonato porque habíamos terminado adelante de nuestros rivales", explicó el piloto de Frontera.

Sin embargo, el domingo no tuvo el desempeño esperado terminando en el séptimo lugar. "Ahí no terminé muy conforme por el desempeño ya que estaban las posibilidades de luchar por la victoria, la moto estaba bien, yo también y no supe resolver algunas situaciones rápidamente y eso me retrasó, se me escapó el pelotón de punta y no pudimos definir la carrera como queríamos. Fue un séptimo puesto que no me lo esperaba porque se que estamos para mucho más", agregó Bagnarelli.

"Quedamos segundos en el campeonato, a 6 puntos del líder, quedan 30 puntos en juego, la semana que viene corremos de nuevo en el Villicum como teloneros del Superbike Mundial, así que las chances todavía están y seguiremos en busca del objetivo", dijo el piloto del René Zanatta Sport.

- ¿Estas fechas dobles se preparan de una manera especial?

Sí, nosotros estuvimos parados por tres meses, fue mucho tiempo y el ritmo de carrera a veces se pierde. Estuvimos entrenando en Rafaela buscando ritmo, entrené mucho lo físico, estaba bien preparado, pero no super resolver algunas cosas rápidamente y eso por ahí te lleva a perder algunas posiciones, el motor estaba bien preparado, la moto también, pero la categoría está cada vez más competitiva, el nivel es cada vez más fuerte, había 32 pilotos en pista y eso a veces te beneficia o te perjudica. Nosotros estamos fuertes, eso es lo importante.

La séptima fecha. "La idea es no ir pensando en el campeonato sino ir a competir en una carrera más y no estar pendiente del resultado que por ahí eso te puede jugar en contra estar pensando en el campeonato. Vamos a luchar y tratar de sacar el mejor resultado posible".

- Habías quedado puntero en campeonato ¿Qué pasó?

Nahuel Santamaría había quedado en el primer lugar de la carrera, pero luego decidieron penalizarlo porque había sobrepasado los límites de la pista. Él había quedado en la cuarta posición y nosotros seguíamos primeros en el campeonato, pero Nahuel Santamaría decidió apelar porque en ningún momento pisó la parte verde de la pista, se merecía la victoria, como rival fui a felicitarlo porque tuvo un buen desempeño. Él es mi primer rival en la competencia, está adelante mío, así que mi principal objetivo es luchar contra él hasta fin de año y seguramente todo se defina en la última fecha en Buenos Aires.

- ¿La tomas como una fecha especial a la que viene con el campeonato mundial?

Sí, pero lo tomo una carrera más. Por suerte lo viví en 2015 cunado corrimos con el Moto GP en Termas de Río Hondo donde estaba puntero del campeonato y pude ganar, esta vez no me lo tomó de manera tan especial. Sabemos que va a ser un evento muy particular, pero nuestro objetivo es claro, estamos peleando el campeonato, no hay que demostrarle nada a nadie, sé muy bien lo que tengo que hacer y lo tomo como una carrera más.

"Van a ir todos con los tapones de punta, tenemos bien claro que vamos a luchar. La categoría está muy fuerte, muy competitiva, la más competitiva del campeonato, hay muy poca diferencia en mecánica y en los pilotos, eso lo hace más entrenenido y hay que estar atentos a los sobrepasos, a la maniobras, así que vamos a luchar por el campeonato, las posibildiades están, vamos en busca de eso y a disfrutarlo con la familia que me acompaña y me hace el aguante", comentó Bagnarelli.

- ¿Pensás en el 2023 o tenés toda la cabeza puesta en este campeonato?

Estoy mentalizado en este campeonato, por el momento no tengo muchas expectativas para el año que viene porque la situación económica está complicada, eso influye mucho en este deporte. La idea es poder escalar de categoría, pero eso me demanda mucho más presupuesto que esta categoría (Súper Sport 300), es casi el triple o el cuádruple pasarme a 1000cc que es la única alternativa que tengo. Pero hoy eso no influye porque tengo bien claro el objetivo de este campeonato, una vez que finalice nos pondremos a analizar lo que será en el 2023.

Agradecimientos. "A todos mis sponsors que me stán dando la posibilida de continar un nuevo año en el Superbike Argentino, como te decia la situación está complicada este mes vinieron todas las carreras juntas y es gracias a todos mis sponsors. Agradezco a Akron Maquinarias, Electrofest, Pinturería Ebanol, Pinturería Ariel, Careglio, LS2, MN Consutrcciones, Power Inyección, Moviclub al equipo René Zanatta Sport, a Mariana Páez que está a cargo de mi entrenamiento, agradecerles a todos que me están dandon una mano muy grande, a la familia por el poyo incondicinal