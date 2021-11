La Liga de Baby Fútbol dio a conocer cómo se disputará la 18ª fecha del Torneo Apertura de Baby Fútbol, penúltima jornada que se disputará el próximo sábado y puede determinar campeones.

En la categoría 2011 el Centro Deportivo River ya se aseguró el primer lugar, sin embargo Belgrano puede alcanzarlo. En ese caso compartirían el campeonato ambos equipos.

En la categoría 2012 todo se definirá entre Belgrano -que lidera pero tiene fecha libre-, Estrella del Sur, Los Albos y Deportivo Sebastián. Aquí también puede haber más de un campeón.

Por otro lado, Barrio Jardín manda en la categoría 2010 y se consagrará este sábado si Estrella no le gana Los Andes. Los chicos de "Barrio" no jugarán ya que El Trébol no tiene categoría.

Finalmente, en la categoría mayor también puede consagrarse Barrio Jardín. Debe ganar y espera que River no le gane a Norte, de lo contrario todo se define en la última fecha.

-Así están las tablas del Apertura (click acá)-

Programación de la 18ª fecha

16 hs Los Albos vs. DMD Freyre

16 hs General Savio vs. Deportivo Oeste

16 hs Barrio Cabrera vs. Tiro y Gimnasia

16 hs El Faisán vs. Deportivo Sebastián

16 hs CD River vs. Deportivo Norte

16 hs Los Andes vs. Estrella del Sur

16.40 hs 2 de Abril vs. Deportivo Josefina

17.20 hs Barrio Jardín vs. Deportivo El Trébol

17.20 hs Infantil Xeneize vs. Tarzanito

Libre: Belgrano

Relámpago y encuentros. El fin de semana también se juega el torneo de la categoría 2012 organizado por Los Andes. Además, habrá encuentros para las categorías 2015 (Barrio Jardín) y categoría (2014).