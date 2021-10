Este sábado se disputó la 16° fecha del Torneo Apertura de Baby Fútbol que ya juega con el nuevo horario de verano. Los partidos se jugaron a partir de las 16 en complimiento de la ordenanza municipal, que rige hasta marzo de 2022.

El domingo continuará la acción con al disputa de la 17° fecha.

Los resultados del sábado - 16° fecha

Los Albos vs. Belgrano | Cat. 2012: 1-0 |Cat. 2011: 1-0 |Cat. 2010: 2-1 |Cat. 2009: 0-7

Barrio Jardín vs. DMD Freyre | Cat. 2012: 2-1 |Cat. 2011: 4-1 |Cat. 2010: 3-1 |Cat. 2009: 4-0

Barrio Cabrera vs. Dep. Oeste | Cat. 2012: 2-0 |Cat. 2011: 0-3 |Cat. 2010: 1-1 |Cat. 2009: 1-1

El Faisán vs. Tiro y Gimnasia | Cat. 2012: 2-1 |Cat. 2011: 3-0 |Cat. 2010: 1-1 |Cat. 2009: 3-1

CD River vs. Tarzanito | Cat. 2012: 3-2 |Cat. 2011: 6-0 |Cat. 2010: 4-2 |Cat. 2009: 7-0

Los Andes vs. Dep. Sebastián | Cat. 2012: 1-0 |Cat. 2011: 1-0 |Cat. 2010: 1-3 |Cat. 2009: 0-3

Estrella del Sur vs. Dep. Norte | Cat. 2012: 5-0 |Cat. 2011: 1-1 |Cat. 2010: 6-0 |Cat. 2009: 7-0

Gral. Savio vs. Dep. Josefina | Cat. 2012: 1-1 |Cat. 2011: - |Cat. 2010: 3-0 |Cat. 2009: 4-0

Inf. Xeneize vs. El Trébol | Cat. 2012: 1-1 |Cat. 2011: - |Cat. 2010: - |Cat. 2009: 2-1

Libre: 2 de Abril

Fecha 17 (domingo)

16 hs Dep. Norte vs. Los Andes

16 hs Dep. Sebastián vs. CD River

16 hs Tarzanito vs. El Faisán

16 hs Dep. Oeste vs. Barrio Jardín

16 hs DMD Freyre vs. Gral. Savio

16 hs Belgrano vs. 2 de Abril

16.40 hs Dep. Josefina vs. Los Albos

17.20 hs El Trébol vs. Barrio Cabrera

17.20 hs Tiro y Gimnasia vs. Inf. Xeneize

Libre: Estrella del Sur