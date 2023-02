La Liga de Baby Fútbol dio a conocer el cronograma de partidos que abrirá la 7ª edición de la Copa Challenger “Juan Navarro”, que será para la categoría 2014 y es organizada por el club Deportivo Oeste. Esta categoría es la que este año comienza a jugar por los puntos.

El torneo se disputará los días viernes 3, viernes 10 y domingo 12 de marzo.

Primera fase

Viernes 3 de marzo

20 hs CDyC El Faisán vs. General Savio

20.40 hs Dep. Oeste vs. Belgrano

21.20 hs Tiro y Gimnasia vs. Estrella del Sur

22 hs Dep. Sebastián vs. Los Andes

Viernes 10 de marzo

20 hs Barrio Jardín vs. 2 de Abril

20.40 hs Los Albos vs. DMD Freyre

21.20 hs Dep. Norte vs. CD River

22 hs Tarzanito vs. Barrio Cabrera

22.40 hs Inf. Xeneize vs. Dep. Josefina