Tomás Perotti debutó este fin de semana en la temporada 2023 del Rally Argentino, que disputó la primera fecha del campeonato en General Madariaga. El piloto local completó la carrera con un séptimo puesto en la categoría RC 5.

El sanfrancisqueño, que tiene a Gonzalo Martínez como copiloto, registró un tiempo de 1.26.24,3 a bordo del Ford Fiesta que utilizó la temporada pasada y a casi dos segundos del ganador de la clase Nicolás González.

“Muy contento por terminar, tuvimos algunos problemas, pero pudimos hacerlo lo mejor posible, así que contento por terminar que era nuestro único objetivo… Era una carrera que no habíamos corrido nunca y en una provincia donde no habíamos corrido nunca así que era un desafío grande, no era una carrera muy fácil, era una carrera muy difícil, en Córdoba no tenemos nada similar, tiene mucha velocidad en curvas, la categoría es muy fuerte, así que contento por terminar”, expresó Perotti.

Cabe recordar que el piloto local aguarda la llegada de su nuevo Renault Clio, con el cual afrotnará este nuevo desafío. “Estamos esperando que sea en la próxima o en el sudamericano poder tener el auto y poder estar en una categoría más arriba, creo que va a implicar todo un proceso de aprendizaje, pero muy ansioso por eso”, indicó Perotti

El gran ganador de la general fue Miguel Baldoni (Skoda), quien se impuso por apenas 3,4 segundos sobre Gastón Pasten (Skoda).

La segunda fecha será en San Luis, el fin de semana del 22 al 24 de marzo.