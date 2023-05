Los chicos de la categoría 2011 del Baby Fútbol se encuentran disputando el torneo relámpago organizado por el Departamento Municipal de Deportes de Freyre. La competencia comenzó el viernes y se completa este domingo.

Resultados del viernes

CD River 0-3 Barrio Jardín

Gral. Savio 0-2 Estrella del Sur

2 de Abril 0-2 Dep. Norte

Los Albos 1-2 Tiro y Gimnasia

Programación del domingo

9.30 hs | Barrio Cabrera vs. Dep. Sebastián

10.10 hs | Los Andes vs. Inf. Xeneize

10.50 hs | El Faisán vs. DMD Freyre

11.30 hs | Dep. Oeste vs. Belgrano

12.10 hs | Tarzanito vs. Dep. Josefina

12.50 hs | Barrio Jardín vs. Estrella del Sur

13.30 hs | Dep. Norte vs. Tiro y Gimnasia

La segunda fase continúa con partidos a las 14.10 hs / 14.50 hs / 15.30 hs. Luego se disputan semifinales y final.