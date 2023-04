Continúa en disputa el torneo Apertura del Asociativo de Básquet que completará este jueves la quinta fecha con dos partidos postergados. En tanto, el viernes comienza a disputarse la sexta jornada.

En el estadio “Antonio Cena”, desde las 20 horas jugarán El Ceibo y Sociedad Sportiva Devoto con la categoría u15. Al término de este encuentro jugarán los chicos u19. Estos encuentros completarán la quinta jornada.

Por otro lado, este viernes arrancará la sexta fecha con dos partidos de primera división y continuará el sábado con los partidos de inferiores.

6ª fecha - primera división

Viernes 21 hs | Almafuerte vs. El Ceibo

Viernes 21.30 hs | Cult. Arroyito vs. El Tala

Reprogramado | San Isidro vs. SS Devoto

6ª fecha - Inferiores

Sábado 14.30 hs | Almafuerte vs. El Ceibo (u17 - u15 - u19)

Sábado 14.30 hs | Cult. Arroyito vs. El Tala (u15 - u19)

Sábado 14.30 hs | San Isidro vs. SS Devoto (u17 - u15 - u19)

(*) Los partidos de u15 y u19 se juegan 20 minutos después de finalizado el partido anterior.

Categorías menores

También continúa este sábado el torneo de las divisiones menores, que continuará la próxima semana.

Programación

Cult. Arroyito vs. San Isidro (Sábado: u13 9.30 hs / Mini 11 hs / Premini 12 hs)

SS Devoto vs. El Ceibo Azul (Sábado: u13 9.30 hs / Mini 11 hs / Premini 12 hs)

El Ceibo Rojo vs. Almafuerte (Sábado: u13 9.30 hs / Mini 11 hs / Premini 12 hs)

El Tala vs. Alumni (Martes: Premini 18.15 hs / Miércoles: u13 17.15 hs / Mini 18.30 hs)