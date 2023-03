Así quedaron las tablas del Baby Fútbol

Tras disputarse la segunda fecha del Apertura de la Liga de Baby Fútbol, Deportivo Norte, Belgrano y Barrio Cabrera se subieron a la cima de la tabla de posiciones de la categoría 2011 luego de ganar los dos partidos que disputaron en el torneo.

En 2012 lideran Belgrano, Deportivo Norte y El Faisán; mientras que en 2013 los punteros son Belgrano, River, El Faisán, Los Albos y Deportivo Sebastián.

Finalmente en la categoría 2014, los líderes son Barrio Cabrera, 2 de Abril y Barrio Jardín.

Las tablas de posiciones

2011

2012

2013

2014

3° fecha

Barrio Cabrera vs. Inf. Xeneize

CDyC El Faisán vs. CD River

DMD Freyre vs. Tiro y Gimnasia

Dep. El Trébol vs. Barrio Jardín

Dep. Oeste vs. 2 de Abril

Dep. Sebastián vs. Tazanito

Los Albos vs. Dep. Josefina

Los Andes vs. Dep. Norte

Libre: General Savio