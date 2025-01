Llegó el día: este viernes comienza en San Francisco el cuadrangular final del Torneo Apertura de la Liga Argentina de Básquet, en el que el local San Isidro, Amancay de La Rioja, Deportivo Viedma y Pico FC se enfrentarán en busca de un lugar para la final por el ascenso a la Liga Nacional

La acción se repartirá entre hoy viernes, el sábado y domingo, con dos partidos por jornada en el Estadio Antonio Manno. La espera terminó para los cuatro mejores equipos del Apertura y este domingo se definirá, no solo al campeón del Apertura, sino también al que asegure su lugar en la final por el ascenso a la primera categoría del básquet nacional.

Fixture del Cuadrangular

Viernes 10/1

19:00 Amancay de La Rioja vs Deportivo Viedma

21:30 San Isidro vs Pico FC

Sábado 11/1

19:00 Ganador del Juego 1 vs Perdedor del Juego 2

21:30 Ganador del Juego 2 vs Perdedor del Juego 1

Domingo 12/1

Ambos juegos serán entre los equipos que restan enfrentarse.

Precios de las entradas

Populares: $5.000

Plateas: $8.000

Abonos: $20.000

Además de la concurrencia local, se espera a una gran multitud llegada desde La Pampa que viajará para alentar a Pico FC, equipo que buscará dar la sorpresa en este cuadrangular decisivo.

La transmisión de cada jornada será exclusiva por Básquet Pass.

Cómo se juega el torneo

A esta instancia llegaron los ganadores de cada grupo en la segunda fase de cuadrangulares, que estuvo compuesta por 16 equipos divididos en cuatro zonas.

San Isidro y Amancay de La Rioja serán los representantes de la Conferencia Norte, en tanto que Deportivo Viedma y Pico FC harán lo propio por la Conferencia Sur.

Tan solo un dueño de casa -Pico FC- pudo pasar de ronda durante las semifinales, los otros tres clasificados lo lograron en condición de visitante.

En el Cuadrangular Final, los cuatro equipos se enfrentarán a lo largo de tres jornadas en formato todos contra todos. El ganador será coronado como Campeón del Torneo Apertura y ganará el derecho de jugar la Final por el ascenso a La Liga Nacional, ante el equipo que resulte ganador del Torneo Clausura.