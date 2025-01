Dos nuevos jugadores fueron fichados por Asociación El Ceibo para la Liga Federal de básquet. En esta oportunidad arribarán a San Francisco Santiago Andrione y Franco Sánchez que ocuparán una ficha mayor y una U21, respectivamente.

Andrione se desenvuelve como escolta y también se ha desempeñado como base. Viene de jugar en el Apertura de la Liga Argentina con Barrio Parque y la institución lo cedió a préstamo, anteriormente también tuvo paso por Sportivo Suardi.

Luego de cerrar su incorporación expresó su alegría por la oportunidad: “Estoy muy motivado y entusiasmado por la llegada a El Ceibo, un club que pelea alto en la Liga Federal ‘¿Si era el club del federal que quería que me llame? ’ Sí . Vengo en busca de confianza para volver a la categoría ¿o por qué no ascender con El Ceibo? Y a aportar mi granito de arena al equipo desde donde me toque”.

Promesa

Otra de las nuevas caras es la de Franco Sánchez, alero de 1.94m que jugó en Atenas Sport Club de Mendoza donde alternó entre su categoría U19 y Primera.

El joven, que siendo U15 jugó con Leonardo Murialdo el torneo Rosso Macagno, comentó: "Me incliné por esta propuesta porque desde chico tenía claro que aprovecharía cualquier oportunidad de jugar afuera. Siempre fue mi sueño y lo que más deseaba. Además, estoy completamente agradecido con el club por haberme contactado y confiar en mí para participar en este torneo de la Liga Federal".

Estos fichajes se suman al del ala pivot Esteban Ledesma, otro mayor del que podrá disponer el entrenador Eduardo Blengini. El santiagueño el año pasado jugó la Liga Federal con Libertad de Sunchales y luego el torneo Prefederal con Peñarol de Elortondo, allí promedió 34.7 minutos, 12 puntos y 8.8 rebotes.

Ledesma ocupa la posición de ala pivot, mide 1.94, tiene 29 años y será una de las fichas mayores del plantel de esta temporada.