Argentina goleó a Venezuela en la Bombonera

La Selección Argentina goleó este viernes a Venezuela en el marco de la 17° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar. Fue por 3 a 0 con goles de Nicolás González en la primera parte, Ángel Di María y Lionel Messi en el segundo tiempo.

El equipo que conduce Scaloni disputó su último partido en condición de local en el torneo. Volverá a jugar el martes en Ecuador desde las 20.30 en la última fecha.

Síntesis

Argentina 3: Franco Armani; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Lionel Messi, Joaquín Correa o Julián Álvarez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela 0: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancellor y Miguel Navarro; José Martínez y Yangel Herrera; Darwin Machís, Rómulo Otero y Jefferson Savarino; Salomón Rondón. DT: José Pekerman.

Goles: N. González 35' (A) 79' A. Di María (A) 81' L. Messi (A).

Cambios en Argentina: 63' A. Correa ⇆ J. Correa; 69' A. Di María ⇆ A. MacAllister; 87' L. Boyé ⇆ N. González; 87' G. Rodríguez ⇆ L. Paredes

Cambios en Venezuela: 45' J. Murillo ⇆ M. Navarro; 61' F. Aristeguieta ⇆ J. Martínez; 61' L. González ⇆ C. Casseres; 76' D. Machis ⇆ Y. Herrera; 82' J. Savarino ⇆ S. Rondón;

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).

Cancha: Boca Juniors.

Resultados de la fecha 17

Uruguay 1-0 Perú

Colombia 3-0 Bolivia

Brasil 4-0 Chile

Paraguay 3-1 Ecuador

Argentina 3-0 Venezuela

Tabla

Próxima fecha (última)

Martes 29 de marzo

20.30 hs Perú vs. Paraguay

20.30 hs Venezuela vs. Colombia

20.30 hs Bolivia vs. Brasil

20.30 hs Chile vs. Uruguay

20.30 hs Ecuador vs. Argentina