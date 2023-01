Los jugadores del Club de Ajedrez de San Francisco disputaron el fin de semana los Campeonatos Provinciales de Ajedrez 2023 que tuvieron lugar en Villa María.

Esta fue la primera vez que en la misma competencia se unificaron a los representantes de la Federación y Asociación de Ajedrez de la provincia lo que llevó a que hubiera más de 50 jugadores en las instalaciones de la biblioteca Mariano Moreno de Villa María.

Por categorías los resultados fueron los siguientes para los sanfrancisqueños:

Sub 10: Campeón Avril Ñañez – Sub Campeón Tomas Bianchotti Cattaneo.

Sub 12: Campeón Gisela Ñañez – Sub Campeón Julieta Ruppen – Tercero Santino Sánchez.

Sub 14: Campeón Renzo Platini – Sub Campeón Joaquin Martinuzzi – Tercero Pablo Tonetti Nadalin- Cuarto Mateo Bianchotti Cattaneo – Quinto Victoria Bianchotti Cattaneo.

Sub 20: Campeón Patricio Grospietro Cuberli.

El encuentro fue arbitrado por el árbitro internacional Pablo Paris y el equipo de San Francisco contó con la dirección técnica de Carlos Cordoño.

Si bien las competencias fueron por iguales, los organizadores definieron que los campeones de cada entidad se consagren por separado.

Los campeones de la Federación fueron: Sub 8: Camilo Torero; Sub 10: Juan Cruz Cabrera; Sub 12: Valentino Di Cola; Sub 14: Orina Tobares; Sub 16: Juan Eliseo Gómez; Sub 18: Lisandro Medina y Sub 20: Francisco Gutiérrez Reich.