A Sportivo se le dieron los resultados y depende de sí mismo

Este fin de semana se disputó la 35° fecha del Federal A, con Sportivo Belgrano con jornada libre en la Zona 3 y resultados que finalmente le dan la chance de clasificar en el segundo lugar de la tabla.

Sportivo Las Parejas le ganó a Independiente de Chivilcoy (que tendrá fecha libre en la última) y de esta manera, la Verde necesita un triunfo para superarlo en la tabla en la última jornada. De darse ese triunfo también se asegura la clasificación a la Copa Argentina, donde por ahora está metiéndose como uno de los mejores terceros (junto a Juv. Unida).

En caso de clasificar segundo también se asegura al menos el primer cruce del reducido en condición de local.

El equipo sanfrancisqueño cerrará la fase regular ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, fecha que se disputará el fin de semana del 28 y 29 de octubre. El Granate vendrá al “Juan Pablo Francia” a jugarse la permanencia en la categoría.

También puede quedar cuarto

La victoria de los santafesinos también pone en jaque a la Verde. Si Las Parejas gana en la última fecha y Sportivo pierde, los santafesinos le arrebatan el tercer lugar por partidos entre sí. En conclusión, Sportivo Belgrano deberá ganar para clasificar segundo o sumar al menos un punto para asegurarse el tercer escalón.

En cuanto a la clasificación a Copa Argentina, si no gana, estará pendiente de lo que suceda con Cipolletti que recibe a un Olimpo ya clasificado y con Juventud Unida de San Luis que visita a Huracán Las Heras (tiene que ganar para asegurar la clasificación).

El equipo de Río Negro hoy acumula 46 puntos en el tercer escalón de la Zona 1 (uno menos que Sportivo) y se estaría quedando afuera de la Copa, mientras que Juventud Unida (50 pts) estaría clasificando como mejor tercero de la Zona 2.

En tanto, Boca Unidos (43 pts), tercero de la Zona 4, perdió este fin de semana y se quedó sin chances de pelear por un lugar en la Copa.

Resultados de la 35ª fecha

Sp. Las Parejas 4-1 Independiente

El Linqueño 1-0 Gimnasia (CdU)

Def. de Pronunciamiento 4-0 Douglas Haig

Def. de Belgrano 2-0 Unión

Libre: Sp. Belgrano

36ª fecha (28/29 de octubre)

Sp. Belgrano vs. Def. de Belgrano

Unión vs. Def. de Pronunciamiento

Douglas Haig vs. El Linqueño

Gimnasia (CdU) vs. Sp. Las Parejas

Libre: Independiente