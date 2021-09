Es conocida la historia que la Selección Argentina que conquistó el Mundial de México en 1986 de la Mano de Diego Maradona y Carlos Salvador Bilardo no contaba con un gran apoyo y recibía también fuertes críticas del periodismo local. La Selección clasificó con los justo y no jugaba bien. De hecho, muchos recuerdan todavía la bandera con la frase "Perdón, Bilardo" que se hizo visible en las tribunas de México.

Y este jueves se conocieron en las redes sociales distintos fragmentos de un programa de TV de 1985, antes del Mundial, en los que Bilardo discutía de frente con hinchas que lo cuestionaban en el estudio y explicaba sus decisiones.

En diciembre de 1985, el estratega Bilardo se presentó de traje y corbata, como era su costumbre, al recordado show televisivo Polémica en el fútbol, que era transmitido por Canal 13. El programa era conducido por Rafael Olivari y contaba con la presencia de Alejandro Apo y Carlos Parnisari. Bilardo no dudó, se sentó frente al público y comenzó una acalorada discusión con los allí presentes, que no paraban de increparlo constantemente.

Las butacas estaban colmadas de hinchas que ante las explicaciones del técnico no paraban de gritar, insultar y no permitían que Bilardo desarrolle una idea concreta. Como se puede ver en el comienzo del video, el DT se encontraba explayándose sobre una decisión futbolística que involucraba a Almirón y a Comas, y al público presente no le agradó para nada las justificaciones y comenzaron a increparlo: “Es fácil. Almirón veo que juega, digo ¿a quién pruebo? ¿Almiron o Comas? Para mí estaba Almirón; juega Almirón, lo pongo a Almirón. Entonces ese día debutan Cucciufo - Almirón. Si el equipo hubiera ido ganado 3 a 0, pongo a Comas, pero como el equipo iba perdiendo y yo nunca quemo un jugador y lo pongo faltando 25 minutos para probarlo cuando el equipo pierde... Cuando el equipo pierde generalmente pongo un jugador que ya jugó en la selección”, intentaba de expresar el técnico en medio de una silbatina e interrupción constante del público que se encontraba en el programa.

Sin embargo, no solo era la gente la que hostigaba a Bilardo, sino que también los profesionales que llevaban a cabo el programa se sumaron a las acusaciones: le cuestionaban a Bilardo que tenía "gente amiga" en la tribuna para que le hagan preguntas condescendientes. A lo que el DT respondió acercándose a la platea en el corte publicitario y comenzó a señalar uno por uno a las personas que le habían hecho una pregunta: "¡A vos no te conozco, a vos no te conozco, a vos no te conozco!”, gritó el DT mientras señalaba a cada uno. "Ninguna pregunta de gente que yo conozco", reafirmó.

Allí fue cuando el conductor del programa, Olivari, le manifestó a Bilardo su parecer: “Si usted se agarra la bandera es problema suyo, yo le estoy diciendo que acá vino gente a insultar a la gente que piensa contra usted, nada más”, le disparó.

Demostrando una gran personalidad y sin dejarse amilanar, en el tramo final del video se puede ver como Bilardo se pone serio y con muchísima firmeza le responde a un hincha en concreto: “Con toda seguridad, yo te aseguro a vos y vengo acá después del campeonato mundial, como vine siempre. Yo te pongo la firma si querés, que donde vamos nosotros estamos siempre arriba. Yo no soy perdedor, yo no soy perdedor, soy ganador”, sentenció.

Meses más tarde, la historia le daría la razón. Argentina levantó la Copa del Mundo de México 86, la última en su historia, gracias a un Maradona memorable y al funcionamiento de gran equipo que Carlos Salvador Bilardo supo construir.

