El San Francisco Rugby Club logró clasificarse a la final del Súper 8 B de la Unión Cordobesa de Rugby y de la Región Andina. Fue tras ganarle a CRAR de La Rioja en las semifinales disputadas en cancha de Catamarca Rugby Club, institución que fue sede tras haber terminado primero en la fase regular.

Ahora deberán jugar la final, también en Catamarca y ante los locales. La fecha estipulada es el lunes 15 de agosto, sin embargo, los clubes pidieron que se traslade al domingo 14 de agosto a las 13 horas.

Será otro duelo complicado para el "tricolor" ante un rival que fue una verdadera "máquina" en la fase regular. En los enfrentamientos entre sí ganó Catamarca RC en su casa 17-14 y en San Francisco fue 22-20 para los "Chara".

"Es un equipo completamente distinto a CRAR, tienen una idiosincrasia muy parecida a la nuestra, son muy rápidos, le meten mucho vértigo y velocidad. Ellos no son tan físicos, son más grandes que nosotros -esto pasa con todos los equipos de la Región Andina-, pero no tienen esa idea de estar golpeando constantemente sino que abren el juego a su línea de backs y tienen un par de jugadores que piensan mucho, que son muy tácticos y ordenan al equipo. Esa es la parte más complicada porque te pueden resolver algo en un segundo, así que nosotros creemos saber por donde hacer nuestro juego y como les digo siempre a los chicos: cuando tenemos la pelota nosotros, son ellos los que tienen que pensar cómo defendernos, eso es lo que nos da una gran virtud y podemos sacar diferencia teniendo pelota en mano", explicó el entrenador Gustavo Ponteprimo, en diálogo con El Clásico Deportivo, programa que se emite en FM 97.1 la Radio de El Periódico.

El partido con CRAR

En cuanto al encuentro ante el equipo riojano, que terminó con un ajustado 12-11 a favor de los sanfrancisqueños, Ponteprimo indicó que fue muy cerrado y luchado entre dos equipos que se conocían mucho.

"Fue muy trabado, CRAR con una idea de juego que nos asfixió, muy físico porque físicamente ellos son mucho más grandes que nosotros en talla y musculatura, pero en el segundo tiempo eso los mató físicamente y nosotros estamos más atléticos, ahí empezamos a desplegar nuestro juego y pudimos torcer el resultado que lo teníamos complicado... somos los dos técnicos más tácticos del torneo, sin desmerecer a los demás, pero nosotros estudiamos a cada rival para saber dónde hacernos fuerte, sabíamos que sabían donde atacarnos, nosotros reforzamos esa defensa, ellos también reforzaron la defensa y por eso fue ajustado el resultado, nos medimos mucho y por eso al final nos dimos un gran abrazo con el técnico de ellos porque el rugby es así", comentó el entrenador.

"Hay una foto que está dando vueltas en las redes de ellos y nuestra, los chicos se terminaron de bañar y compartieron el tercer tiempo, 20 minutos después de terminar el partido, todos sonriendo, todos abrazados y eso es lo que marca la diferencia. Adentro de la cancha se mataron a palos, a tacles, todo y después estaban todos compartiendo una mesa como corresponde", dijo Ponteprimo.

Una preparación especial

El DT contó también cómo trabajan la previa a este tipo de encuentros. Además de viajar el viernes y alojarse un día antes en Catamarca también hubo una sesión especial para liberar tensiones.

"Hicimos un trabajo de concentración en el hotel para que los chicos de distiendan y el sábado a la noche antes de comer hicimos un trabajo grupal para aflojar y sacar fuera de cada uno todos los sentimientos que se le cruzan a los chicos antes de jugar un partido como este, que saquen toda la parte sentimental afuera en ese momento y que quede solo la mentalidad de jugador que es la que se necesita para afrontar este tipo de partidos", explicó.

¿Y el domingo? "Para el domingo ya no hay más charla técnica, no se le carga más información a la cabeza del jugador, era solo entender que iban a jugar una semifinal. Yo creo que CRAR sufrió el viaje, aunque hayan sido 150 kilómetros, ellos fueron en auto y quieras o no venís de otra manera, no venís con todo el grupo, venís charlando de otra cosa. Cuando nosotros estábamos desayunando todos juntos, ellos estaban saliendo de La Rioja en auto, en otra sintonía. Creo que eso también marcó la diferencia en el partido", dijo el entrenador.

La relación también con Catamarca RC y Águilas de Gral. Deheza. "Hay una linda amistad con los dos equipos, tenemos una forma de ver el rugby como club muy parecidas, tenemos idiosincrasias muy parecidas y eso nos hermana como clubes y como jugadores también. Si bien adentro de la cancha es un partido de rugby es siempre con buenas intenciones, con mucha caballerosidad, como se tiene que jugar", contó Ponteprimo.

Copa Córdoba

Concluido este torneo, Charabones deberá afrontar la Copa Córdoba con equipos de un nivel superior. Esto se da porque el equipo sanfrancisqueño es uno de los que más avanzó en el 'ránking cordobés' pasando del puesto 32 al puesto 16 en un año.

"Lo que viene para nosotros, decir que es más grande que esto es peyorativo, pero lo es, tenemos que jugar la Copa Córdoba porque estamos entre los mejores 24 equipos de Córdoba. Para que la gente entienda, San Francisco en 2021 estaba en el puesto 32 y hoy está en el puesto 16, en un año y medio avanzó la mitad del ránking sacando a los 10 equipos top que son los de Córdoba, Villa María y Río Cuarto, después vienen los 5 del Súper 8 A y después venimos nosotros. Es un nivel de rugby fuertísimo, no tenemos ninguna consideración de lograr grandes cosas, pero sí que nos sirva para medirnos y conocer a estos equipos mejores rankeados, para absorber roce de juego y esperar estar a la altura. La copa no rankea ni genera cambios, pero es la copa de la provincia y está armada para que los equipos puedan medir sus niveles y seguir creciendo", indicó el DT.