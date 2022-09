"Me sentí muy orgulloso, esa experiencia linda me la guardo en mi corazón"

La semana pasada, gimnastas de la Academia de Arte y Expresión participaron en el Campeonato Sudamericano y en el Perú Open Cup 2022 de Gimnasia Aeróbica que se realizó en Lima, Perú.

Uno de los campeones es Joaquín Gainza Quaglia, quien se consagró en categoría Pareja Mixta Age Group (junto a Helena Pagani), en la categoría Individual Masculino categoría Age Group y consiguió la medalla de bronce en Trío Age Group (junto a Pagani y a Delfina Mascherano).

Gainza dialogó con El Cásico Deportivo, programa que se emite en la Radio de El Periódico FM 97.1 y contó sus sensaciones. "Fue hermoso haber sentido el título Sudamericano porque no estaba representando solo a mi Academia sino también a mi país, era parte de la Selección y me sentí muy orgulloso en la premiación, cuando estaba parado en el primer puesto se escuchaba el himno, es un orgullo grande y esa experiencia linda me la guardo en mi corazón", comentó el campeón sudamericano.

"Y no solo fue lindo en la competencia sino también en lo personal, conocí mucha gente de otros paises, hice amigos portugueses, chilenos, peruanos, uruguayos, colombianos y con muchos de Argentina que no conocía", agregó.

- ¿Cuánto tiene que ver Daiana Nanzer en este logro conseguido?

Daiana tiene mucho que ver con este logro, ella siempre estuvo para mí, entrenándome, ayudándome, es una gran referente para mí, es la mejor del Mundo en Aeróbica y fue una de las que me impulsó a hacer Gimnasia Aeróbica. Mi camino fue bastante largo, empecé bailando hip hop, hice gimnasia artística y de ahí pase a la gimnasia aeróbica. Fue la primera que me vio futuro y me está preparando para este camino largo que se me viene ahora.

Entrenamiento. "Es de lunes a viernes, dos horas por día, hacemos hip hop, gimnasia artística, danza jazz para complementar porque necesitamos aprender de otros géneros para facilitar el aprendizaje", comentó Gainza.

- ¿Qué objetivos que te propones de ahora en mas?

Ahora tengo dos objetivos, lograr posicionarme en la final del Panamericano que se va a realizar en Colombia a fines de octubre y mi gran sueño es poder participar en un Mundial, me llenaría de orgullo mi corazón poder representar a mi país donde se van a presentar muchos países y van a estar mis referentes y mis ídolos en una misma competencia, sería hermoso al menos poder participar, ganarlo sería un sueño y una grana alegría para mí, mi vida en la gimnasia ya estaría hecha.

- ¿Cuán importante es el apoyo de la familia?

El apoyo de la familia es al 100%, siempre estuvo al lado mío rompiéndose el lomo para darme la oportunidad de cumplir mis sueños, los amo mucho, a mi vieja, a mi viejo, a mi abuela, que fue la principal siempre, la amo mucho y a toda mi familia.