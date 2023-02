Sportivo Belgrano cumplió este miércoles con un nuevo amistoso de pretemporada donde igualó 0 a 0 con Atlético San Jorge. Giaccone utilizó un equipo en la primera parte y otro totalmente distinto en la otra, sin embargo la impronta fue la misma y el parado táctico también.

El entrenador insistió en un juego a dos toques cortos, control orientado, rotación rápida para ‘limpiar’ el juego hacia las bandas opuestas y generar superioridad numérica por afuera a la hora de atacar. “Juego de posición con ataque”, así lo definió el DT quién también anticipó que buscarán alternativas.

“Estamos en una etapa fuerte, esta mañana se entrenó normal, por eso este cambio de jugadores continuamente. Son etapas que tenemos que cumplir, sabemos que va a ser así y tenemos que tratar de sumar minutos lo máximo posible para cuando bajemos las cargas estar mucho más precisos… Cuando uno dice entrenamiento físico parece que los jugadores corren y no tocan la pelota, pero no es así, trabajamos con el profe de manera simultánea, mucho en campo y ellos de a poquito van entendiendo el sistema a implementar. Eso no quiere decir que sea para siempre, sino que vamos a ir rotando en esta forma de trabajo para que ellos se adecúen a otros sistemas porque tenemos un plantel para jugar de distintas formas”, explicó Giaccone.

Hay varios jugadores nuevos en el plantel, algunos que llegaron la última semana como Nicolás Muscio (que mostró cosas interesantes). “Los chicos que llegaron ahora se van a adaptar porque la características de jugadores que buscamos son de buen pie y tenemos buena calidad en esa índole, más que todo tienen adaptarse lo más rápido posible al club y a la ciudad; y nosotros tratar de hacerlos sentir bien para que estén mucho tiempo”, comentó.

Juego de posición con ataque

Giaccone remarcó que tiene un plantel con jugadores de distintas características que permite utilizar otros esquemas también. “Tratamos de tener variedad en el grupo y que ellos se sientan cómodos, por supuesto que esto está hablado con ellos, usamos el mismo sistema en los dos partidos porque ellos se están sintiendo más cómodos en este sistema y eso hace que vayamos mejorando. Hay sistemas más difíciles para poder enseñar y hay sistemas más fáciles donde ellos ya están acostumbrados en la rutina del fútbol argentino, este sistema es más difícil por la dinámica, por el movimiento, por la atracción a ser mas ofensivos, pero tenemos que ser coherentes y en algún partido cambiarlo”, apuntó.

Y añadió: “Mas allá del sistema que utilicemos la idea va a ser siempre la misma, tratar de tener un buen juego, tenemos jugadores de buen pie y eso genera que tengamos un juego de posición con ataque. Después dentro de los momentos que tengamos, tenemos que tratar de saber a lo que jugamos y que los jugadores se sientan cómodos, no vamos a inventar nada… vamos a tratar de que el grupo se sienta cómodo con los sistemas, con este se siente cómodo, lo demostró en el partido del otro día y hoy también. De a poquito van asimilando un sistema con variaciones de juego”.