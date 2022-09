David Muller y Brian Flores hablaron tras la derrota de Sportivo Belgrano ante Douglas Haig. Los jugadores lamentaron no poder repetir lo hecho en partidos anteriores y haber dejado pasar una chance importante de escalar posiciones.

"Una derrota que nos duele con un rival directo para pelear la clasificación, fue una mala tarde, no nos encontramos como equipo, no sufrimos nunca el partido, pero no fuimos el Sportivo que veníamos siendo muchas fechas atrás. No logramos ser ese equipo intenso, de buen manejo, pero también el rival propone, nos cortó el circuito y hay que darle mérito también a ellos", explicó.

Con respecto a la que viene y consultado si es un golpe duro para el equipo, el "Diez" de la Verde indicó: "No nada de eso, nosotros dependemos de nosotros mismos y eso es lo importante. Venimos haciendo un buen papel, nos va a afectar esta derrota en nada porque todavía con los que seguimos peleando les toca quedar libre, así que vamos a tratar de ser fuertes como lo venimos haciendo en casa y en esta recta final tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para lograr el objetivo que queremos, es que es la clasificación".

"Que la gente siga apoyando, que esté convencida de nuestro equipo, de nuestra identidad de juego, le venimos demostrando en esta segunda ronda un buen papel, a lo que apuntamos, a lo que queremos, a veces los resultados no acompañan, pero esto es fútbol, sabemos que esto pasa. De local no podemos dejar escapar puntos y vamos a pelear por esa clasificación", dijo Muller.

Por su parte, el defensor Brian Flores expresó: "Sabemos que iban a aprovechar los errores nuestros, en el primer tiempo no nos generaron ninguna situación y en el segundo aprovecharon un error nuestro y nos terminaron convirtiendo. Hay que pasar la página y pensar en lo que viene de local", dijo el jugador.

"Ellos se replegaron muy atrás, esperaron en mitad de la cancha, nosotros intentamos meter esos pases filtrados pero no pudimos. Intentamos uno cruzado y nos roban la pelota y viene el gol, ahora a tratar de seguir por este camino, que es el que va", comentó.

"El grupo está enojado, está mal por el resultado. Sabíamos que era un partido ganable, que no son superiores a nosotros, así que ahora desde ya mentalizarnos en el partido del fin de semana que es en casa, con nuestra gente y sacarlo a adelante", dijo Flores.