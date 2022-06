El próximo miércoles 29 de junio se realizará una nueva edición de la Fiesta del Deporte, evento que premia a los mejores deportistas de San Francisco de la temporada 2021. La fiesta es organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de San Francisco “Dante Panzeri - Víctor Faya”, con el auspicio de la Municipalidad de San Francisco y se concretará en el Centro Cultural.

El primero en ser galardonado en este evento fue el tenista Sergio Gariotti en el año 1977, número uno del mundo en las categorías Juniors en la década del 70 y quien llegó a ser 510° en la lista ATP. Gariotti, hermano de Claudio Gariotti (a cargo de la Academia Tennis Hits de San Isidro) e hijo del reconocido formador local Oscar Gariotti, está radicado en Mendoza donde transita sus 43 años como formador y entrenador.

En diálogo con El Periódico, Sergio recordó aquella premiación que recibió con mucho orgullo: “En ese momento pensé que no iba a ganar el de oro, me dieron el premio por tenis, pero no esperaba el de oro porque había tenido un inicio de año muy malo, pero después el año terminó muy bien. Y no me lo esperaba, pero fue un verdadero orgullo”.

“La fiesta fue en el patio del salón de Bomberos, había muchísima gente y hacía muchísimo calor. El premio me lo entregó Víctor Faya que era el presidente del Círculo, y fue una emoción muy grande. Ese premio lo tiene mi mamá allá en San Francisco, guardado con llave”, comentó entre risas.

Y agregó: “Era todo muy nuevo para mí, eran las épocas doradas del básquet en San Francisco. Mi papá se dedicó mucho al Básquet, en Alumni y yo también jugué en Alumni hasta los 10 años, en inferiores; Roberto Bertoti era mi entrenador”.

Gariotti llegó a ser 510° en la lista ATP y número 1 en Juniors en la década del 70. Entre sus triunfos más destacados, en el Banana Bowl de marzo de 1978 superó a los suecos Anders Jarryd, 5 del mundo de ATP en 1985; y Jonas Svensson, 10 del mundo en 1991.

Una vida vinculada al tenis

Sergio Gariotti (62) juega al tenis desde los 4 años y desde 1979 también es entrenador, siendo un reconocido formador que trabajó en Córdoba, Bolivia y Mendoza donde está radicado desde 2013. “Ahora estoy con proyecto nuevo, pero me estoy tomando las cosas de otra manera, más allá de que me gusta seguir formando chicos, estoy en un club muy lindo y quiero seguir con esta pasión. Algunos ven a este deporte con un tabú, pero yo creo que es un deporte para toda la vida”, explicó.

Sin lugar a dudas, su padre Oscar es uno de los pilares claves de su carrera y de él tomó muchas vivencias que hoy pone en práctica, aunque los tiempos ya no sean los mismos. “Mi viejo me inculcó muchas cosas, la responsabilidad, la educación y son cosas que me han quedado mucho, ser un ejemplo para los chicos, aunque ahora es otra época. A los chicos les cuesta manejar la frustración, es un deporte complicado porque dependés de vos solo; pero después es muy parecido a la vida, tenés que darle vos para adelante y cuesta mucho porque los chicos no son los mismos que años atrás”, indicó.

Y agregó: “Muchas cosas han cambiado, se ha mejorado mucho en la preparación física, en la biomecánica y en la preparación técnica se ha mejorado muchísimo, antes no teníamos tanto acceso al conocimiento y por ahí eso es bueno, pero también es malo porque demasiada información no es buena, si la tiene el entrenador, bien, pero pasa que a esa información por ahí tienen acceso gente que no tiene idea y sobre todo el problema de los padres, lo vemos todos los días en otros deportes también. Fundamentalmente me encantaría que los chicos con la preparación que hay hoy tengan la mentalidad que tuvimos nosotros en su momento, creo que estaría mucho mejor y cosas como el celular, que son buenas también y malas porque distraen mucho”.

El regreso de “Trucha” a San Isidro. Su hermano Claudio “Trucha” Gariotti es quien está al frente de la Academia Tennis Hits, que comenzó en Antártida Argentina y hoy tiene su sede en el club San Isidro. “Yo estoy muy orgulloso de que mi hermano haya vuelto a San Francisco, a nuestro club, porque las canchas de San Isidro las hizo mi papá, allá por el 72-73. Fue una alegría difícil de escribir”, comentó.

Un mensaje. “A todos los chicos sepan que el deporte es salud, siempre va a ser salud, que los padres lo tomen como lo que es. Hay cosas sagradas, el tiempo y la salud, que el deporte que hagan lo tomen con amor, que se diviertan y no lo tomen como una presión. A los chicos que lo hagan con responsabilidad, que aprendan a manejar las frustraciones porque después en la vida esa así, no todo es color de rosa, para eso el deporte te ayuda muchísimo. El deporte que sea, es clave", señaló.