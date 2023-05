Este viernes en el Superdomo, por tercer año consecutivo tendrá lugar en nuestra ciudad la Noche de Boxeo, organizada por Brito Boxing y la Municipalidad de San Francisco. La velada contará con una pelea profesional y 11 amateurs desde las 21.30 hs.

El Director de Deportes Juan Manuel Iturburu y el boxeador Pablo Villanueva visitaron los estudios la Radio de El Periódico FM 97.1 donde contaron detalles de una nueva velada que tendrá un amplio protagonismo sanfrancisqueño.

“Es un trabajo entre lo público y lo privado, lo que propone Damián Bernarte es hacer este trabajo en conjunto porque sino se hace cuesta arriba para ambas partes. Con Federico Brito (Brito Boxing) encontramos una forma de trabajar muy parecida porque los dos metemos las mismas ganas y encaramos de la misma forma los eventos. En eventos anteriores acompañó mucha gente y mañana no va a ser la excepción”, señaló Iturburu.

Además, comentó que “es una cartelera super nutrida con boxeadores de la ciudad y rivales de la zona, tenemos chicos de Freyre que vienen a pelear, pelea Candela Giménez también que es la única boxeadora de la ciudad, en los últimos festivales tuvo problemas porque sus rivales no se presentan”.

La oportunidad para lo locales

Este evento tendrá como característica principal la presencia de los boxeadores locales que tendrán la oportunidad de presentarse ante su gente.

“Siempre hablamos de la importancia para el deportista de poder participar en su ciudad, en el mundo del boxeo a diferencia de otras disciplinas necesitás de un privado sí o sí para gestionar la pelea, de un promotor… lleva mucho trabajo y por eso en su momento se dieron esporádicamente en San Francisco. Damián nos dijo que le demos para adelante, que busquemos la forma de hacerlo y desde ese momento llevamos tres festivales y vamos a tener más; eso cabe en la importancia de que los chicos puedan pelear en su ciudad, genera otra expectativa”, explicó Iturburu.

Villanueva , el combate de fondo

En la pelea principal, Pablo Villanueva enfrentará a Enzo Orellana en la categoría Crucero. Para el boxeador local será una de las últimas peleas en San Francisco ya que busca trascender en otras latitudes.

“Lo estoy viviendo muy tranquilo y contento de presentarme en la cuidad, un poco de tristeza porque se que es de mis ultimas peleas en la ciudad, no tengo ganas de dejar, pero quiero ir a otros lados, salir afuera y viajar al exterior, poder tener una pequeña diferencia económica y creo que es momento ir dejando el lugar a los chicos nuevos que vienen y que son muchos, por suerte, no es como en otros años, hay alrededor de 30 boxeadores en la ciudad y eso me pone muy contento”, explicó Villanueva.

Grilla de combates

1º pelea- 64Kg.: Gino Farchetto (San Fco.) vs. Matías Ramírez (Justiniano Posse).

2º pelea- 81Kg.: Gian Paredes (San Fco.) vs. Lucas González (Sastre).

3º pelea- 69Kg.: Alex Mallet (Freyre) vs. Samuel Salazar (La Francia).

4º pelea- 60Kg.: Tomás Windholz (San Fco.) vs. Juan Bustamante (Arroyito).

5º pelea- 64Kg.: Marcos Peralta (San Fco.) vs. Jonatan Salcedo (Santa Fe).

6º pelea- 55Kg.: Franco Perret (San Fco.) vs. Jonatan Almirón (Santa Fe).

7º pelea- 64Kg.: Brian González (San Fco.) vs. Franco Rodríguez (Santa Fe).

8º pelea- 81Kg.: Nicolás Oviedo (San Fco.) vs. Luciano Santander (Arroyito).

9º pelea- 52Kg.: Candela Giménez (San Fco.) vs. Rival a designar.

10º pelea- 64Kg.: Sebastián Gutiérrez (San Fco.) vs. Daniel Ramos (Justiniano Posse).

11º pelea- 69Kg.: Máximo Núñez (San Fco.) vs. Javier Pozo (Córdoba).

12º pelea- Crucero: Pablo Villanueva (San Fco.) vs. Enzo Luciano Orellana (Chaco).