“Estamos felices, disfrutando los frutos de tanto trabajo porque no es casualidad"

La categoría Sub 12 hizo historia para el club de calle Corrientes y se quedó con el subcampeonato de la Copa Argentina de Vóley. La entrenadora Mailén Mansilla visitó La Mañana de El Periódico y contó sobre este objetivo alcanzado.

Además, habló sobre el proyecto que impulsa la institución y los desafíos que se vienen en 2024 donde la primera división disputará nuevamente la Liga Federal.

“Estamos felices, disfrutando los frutos de tanto trabajo porque realmente es producto de eso, yo siempre que creo que no es casualidad los logros que estamos obteniendo. El proyecto empezó un poquito antes de la pandemia, en 2019, la pandemia nos entorpeció un poco los objetivos y los planes, a pesar de eso creo que hemos sido un club que no dejó de trabajar y que lo hizo de la mejor manera posible, obviamente dado el contexto nos adaptamos de la manera que pudimos y se tuvo que volver a encarar post pandemia, por supuesto siempre apuntando al semillero que que son el futuro de del club. Estas son las chicas que en aquel momento eran el semillero que estábamos acompañando poco a poco”, comentó Mansilla.

Cabe recordar también que en la categoría Sub 13, San Isidro fue subcampeón provincial en el torneo que se disputó en sus instalaciones. “Fue un desafío hermoso y los padres han cumplido un rol esencial y fundamental, hemos sido halagados por la organización y tuvimos también la chapa de de jugar la final, lamentablemente no pudimos obtener el primer puesto, pero salimos segundas de la provincia. No había Copa Argentina de sub 13 y si hubiera habido, obviamente, estoy segura que nos hubiera ido muy bien también”, señaló.

Por otro lado, la entrenadora destacó el compromiso y la búsqueda constante por implementar técnicas de formación a las más pequeñas del club en una etapa determinante. “Trabajo desde hace años con nenas entre nueve y trece años y el mayor desafío es la cuestión anímica y emocional a la hora de jugar, son niñas y no tienen los recursos para para reponerse al error, para reponerse a un mal partido, que todos los tenemos, entonces creo que el mayor desafío como entrenadora y creo que para todos los que trabajamos con este tipo de edades, está puesto ahí. Deportivamente hemos jugado un montón de partidos en donde hemos llegado mejor preparados técnicamente, tácticamente y la cuestión anímica hace que las chicas se equivoquen y a veces no se no se puedan reponer, que fue un poco lo que nos pasó en la categoría sub 12 en la Copa Provincial. Mi mayor desafío, sinceramente, trato todo el tiempo de no ser un factor que reste para ellas porque yo como siempre digo la situación real de juego es una situación de estrés para cualquier jugador, de la edad que sea, ,imagínate una nena de esas edades que está nerviosa porque están los papás afuera mirando, por el rival que grita, por la hinchada, con la vergüenza de me equivoco, con el sentimiento de culpa que sienten cuando hacen algo mal, entonces en los partidos yo siempre trato de cuidar eso, trato de quitarles la mayor presión posible. Año a año me me voy estudiando las formas y en muchas ocasiones siento lograr ser un una buena guía para ellas”, explicó la entrenadora.

Reformulando el proyecto deportivo: “Cada uno de los objetivos que nos hemos propuesto han sido logrados”

En cuanto a la continuidad del proyecto y de los desafíos del 2024, Mansilla explicó que el proyecto deportivo será reformulado tras haber alcanzado los objetivos propuestos. “Se elevó la vara, de hecho uno de esos objetivos era -como un objetivo supremo- era clasificar a una copa provincial, solo clasificar y este año hemos participado en la Copa sub 13, en la Copa sub 12 y en las dos hemos estado en el podio, entonces obviamente tenemos que reescribir el proyecto, hemos superado lo que en ese momento pensábamos como una meta y hoy ya está cumplido, así que vamos por más”, expresó la entrenadora.

Además, el plantel de primera división -donde Mansilla es jugadora- ya comenzó los entrenamientos de cara a la Liga Federal. “Liga Federal es algo que no estaba en el proyecto, fue una idea de Mario Castel, mi colega y entrenador de las categorías sub 14 en adelante, esa idea loca la trajo él y en ese momento teníamos a Analía Dussín como dirigente que nos apoyó desde desde el minuto cero y empezó toda esta locura. Hemos participado el año pasado como prueba piloto y lo hemos hecho bastante, a pulmón, si bien hemos tenido ayuda de muchas empresas, fue bastante improvisado. Obtuvimos el 11º puesto de 24 equipos, conservamos la plaza, lo cual era el primer objetivo y creo que -opinión 100% subjetiva- que podríamos haber estado entre los ocho mejores equipos”, dijo Mansilla.

Y agregó: “Este año obviamente ya después de la primera experiencia queremos mejorarla en todo sentido, en la parte organizativa, estamos trabajando en eso y esta semana empezamos con la parte adaptativa de las jugadoras locales, la próxima semana ya se suman algunos refuerzos del club El Tala como Valentina Suárez y Antonella Bossio, van a hacer este año refuerzos de la ciudad y la semana que viene ya empezamos con el doble turno; la planificación física está armada, la planificación técnica y táctica también. Este año el cuerpo técnico lo va a integrar Mario Castel como entrenador en jefe, Maximiliano Ledesma que va a ser asistente y es quien gestiona toda la parte de planificación física, Agustín Rossi que es el preparador físico, se suma este año Diego García que es preparador físico, entrenador de vóley, tenemos a Cecilia Altolaguirre que está trabajando en el club como nutricionista y nos va a estar acompañando también. Obviamente el plantel lo van a conformar jugadoras locales, todas las de primera más muchas chicas de inferiores que se van a sumar a todos los entrenamientos específicos para sumar rodaje porque al fin y al cabo la idea de jugar la Liga es para beneficiar a las más chicas”.

“Este año la Liga Federal se hace en Santa Fe, se cambió la sede lo cual nos pone muy contentos no solo porque obviamente la distancia nos abarata mucho costo del traslado sino porque la familia va a estar cerca, el año pasado mucha gente tenía ganas de ir a Santiago del Estero, pero la distancia no lo permitió, ahora vamos a estar acá cerquita y eso nos hace sentir un casi de locales", concluyó Mansilla.