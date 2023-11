En el deporte sanfrancisqueño hay presente y futuro

Las nuevas generaciones del deporte sanfrancisqueño auguran un futuro auspicioso en las diferentes disciplinas. Por suerte, la ciudad ostenta una amplia oferta en diferentes competencias que profundizaron su desarrollo en los últimos años.

El deporte en la adolescencia brinda experiencias inolvidables y forja valores fundamentales. Más allá de la mera práctica física, también nutre su desarrollo emocional y social. Desde las canchas hasta las miles de experiencias compartidas fuera de ellas, estos jóvenes demuestran una dedicación encomiable, encontrando en el deporte no solo una vía para mantenerse activos, sino un terreno fértil para cultivar habilidades de trabajo en equipo, resiliencia y liderazgo.

Su compromiso va más allá de la competencia; es un testimonio de cómo el deporte se erige como un aliado esencial en la formación integral de la juventud, proporcionando lecciones valiosas que resonarán a lo largo de sus vidas.

Así, en la ciudad hay muchísimos ejemplos de chicos y chicas que diariamente crecen practicando deportes. Eso es lo más importante. Además, muchos se destacan en numerosas competencias provinciales, nacionales e internacionales; ya sea de manera individual o como equipos. Detrás de ello sobresale muchísimo apoyo de sus familias y la comunidad de los clubes. Y más allá de los trofeos, sin dejar de lado lo más importante: disfrutar el proceso, aprender en el camino. Entre tantos, en estas páginas mostramos algunos de estos jóvenes.

“La natación es todo, toda mi vida”

Una de esas jóvenes destacadas es sin dudas la nadadora Malena Santillán, dueña de récords nacionales e integrante del seleccionado nacional argentino que disputó este año el Mundial Junior, el Sudamericano y el Panamericano.

Malena empezó natación a los tres años, cuando iba a la guardería. “Tuve que ir porque tenía escoliosis. Cuando ya podía dejar porque me había curado, decidí seguir porque verdaderamente me gustaba. Es parte de mi vida, lo siento así, es una costumbre y lo disfruto”, expresó.

Asimismo, destacó la importancia de compartir y vivir el deporte con amigos. “El contexto es muy importante porque este es un deporte individual y hacerlo solo cansa mentalmente, tener un equipo y entrenador que te motive es fundamental”, señaló.

Sin embargo, los resultados llegan de la mano del trabajo y la responsabilidad. “Implica constancia, sacrifico, hacer todos los días lo mismo, pero tiene su resultado. Lo mental es muy importante, tener psicóloga deportiva también porque es muy difícil hacer esto solo, son más de cinco horas en la pileta y es desgastante”, expresó.

La adolescente quiere llegar a los Juegos Olímpicos de París en 2024, pero no se apura. Tiene 15 años y la llama de ese sueño sigue encendida. “No me desespera no dar las marcas porque para 2028 voy a tener 20 años, no siento apuro. Si entro bienvenido sea, pero me quedo tranquila”, indicó.

Iñaki Serrano (16)

Es doble campeón argentino de ciclismo pista, también fue campeón argentino de judo y actualmente fue seleccionado por el ENARD para programas que potencian a jóvenes con proyección nacional en esa disciplina.

Lucía Ballari (17)

Multicampeona en divisiones formativas de básquet femenino con Centro Social de Brinkmann, Libertad de Sunchales y Ameghino de Villa María. Este año hizo su debut en la Liga Nacional de Básquet siendo la única sanfrancisqueña en este nivel.

Alejandro Kunkel (17)

El judoca no vidente representó a nuestro país en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Bogotá donde logró subir al podio alcanzando la medalla de plata.