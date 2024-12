“Chinito” Acevedo destacó el apoyo del municipio y buscará defender su título en 2025

El intendente Damián Bernarte recibió la visita del boxeador y campeón intercontinental de la Federación Mundial de Boxeo (WBF) en la categoría welter, en Francia, José “Chinito” Acevedo. Este último, destacó el apoyo del Gobierno municipal y adelantó que se preparará para defender su título en 2025.

Sobre el encuentro con el deportista, Bernarte sostuvo: “Es una alegría que los deportistas de San Francisco puedan trascender las fronteras de la ciudad. Ni hablar cuando salen del país y llevan la bandera de la ciudad al exterior. Es el orgullo que sentimos por lo que hace un sanfrancisqueño por adopción, como lo es el Chino”.

“Me da muchísima alegría y orgullo personalmente porque fui parte de la carrera de José, y tengo una relación de profundo afecto, respeto y admiración como boxeador. Yo siendo promotor de la federación cordobesa de box, y habiendo organizado muchos festivales, en casi todas peleo José. Lo conocí de muy chico, fui promotor de su primera pelea profesional y pude estar en Carlos Paz cuando fue campeón argentino”, comentó Bernarte.

“José ha podido sostenerse en la practica del deporte durante todo este tiempo, entrenando con responsabilidad, y a su talento natural le sumó un trabajo muy significativo”, continuó el funcionario, que agregó: “después de martillo Roldán, que no fue lo suficientemente valorado, Argentina no tuvo otro campeón sudamericano, y José fue campeón argentino y sudamericano. Que mejor que pueda transmitir su experiencia, conocimiento y valores. Eso es el deporte, no solo festejar a los grandes campeones sino también transmitir valores”.

Por su parte, Acevedo dijo: “La verdad es que el apoyo de la municipalidad de San Francisco estuvo desde el principio, desde que debuté como amateur y profesional”, y continuó: “estoy volviendo de a poco a la rutina, a los entrenamientos, a cuidarme. Estuve disfrutando de los agasajos”.

“En el 2025 me voy a concentrar en estar bien preparado físicamente, esperando para ver que nos depara el futuro. Aún no tenemos peleas programadas, pero tengo que defender el título en Francia dentro de este período de seis meses”, finalizó el boxeador.

Pablo Albertinazzi, profesor de educación física y entrenador de Acevedo en el gimnasio municipal, señaló: “Nuestras primeras conversaciones fueron para trabajar en la rehabilitación de su hombro lesionado y después me propuso si podía darle una mano para preparar esta pelea en Francia por un título. Yo en boxeo tengo antecedente de haber entrenado a Roque Junco”.

“Fuimos trabajando y mejorando. Cuando empezamos el día a día evolucionaba bien, el hombro respondía, la zona lumbar que se le fatigaba respondía bien. Fueron seis semanas de entrenamiento duro y sentíamos que se podía dar”, concluyó.