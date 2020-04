Más series, películas y documentales para ver en cuarentena

¿Ya no sabés qué más ver? Te dejamos un listado con películas gratuitas, documentales y también series de Netflix recomendadas para afrontar esta etapa de aislamiento.

Se extiende la cuarentena y eso hace también que busquemos más películas o series para ver en casa. Hay miles de recomendaciones, canales y plataformas online para ver los contenidos, así que armamos una guía con algunas recomendaciones de cine nacional gratuito, películas en Youtube también gratuitas y otra amplia cartelera de Netflix.

Comenzamos con el cine nacional. Este jueves 16 de abril llegan tres estrenos en este nuevo formato para disfrutar desde casa por Cine.Ar TV y Cine.Ar Play, una de las plataformas que más recomendamos para ver muchísimas series, películas y documentales, gratuitas o con un alquiler de bajo costo. Requiere registrarse, lo cual no te lleva más de un minuto.

Línea 137, una radiografía de la violencia de género en Argentina

"Línea 137", documental dirigido por Lucía Vassallo que se estrenará este jueves en la web Cine.Ar y en el Cine.Ar TV, apunta a ser "una herramienta de lucha contra la violencia machista y patriarcal", a partir del rescate del trabajo cotidiano que realiza el programa Víctimas contra Las Violencias.



La película surgió de una investigación y un guión que tenía escrito hace años Marta Dillon sobre el servicio que depende del Ministerio de Justicia y su título hace referencia al número de teléfono al que se llama para acudir al programa que defiende a las víctimas de violencia de género y sexual.

Se podrá ver el jueves y sábado próximo a las 20 en Cine.Ar TV. También se exhibirá online de manera gratuita desde este viernes y hasta el 24 de abril en la plataforma Cine. Ar Play, y desde el jueves 30 de abril quedará en la plataforma en alquiler pagando el precio de una entrada de Espacios Incaa (30 pesos).

Lo habrás imaginado, cerca de la realidad

Corrupción, servicios de inteligencia, política y pedofilia es el combo que eligió Victoria Chaya Miranda para su filme Lo habrás imaginado, que se estrena este jueves en la plataforma Cine.ar y que, según la directora, "está mucho más cerca de la realidad de lo que parece".

La creciente, Matía llega nadando a una zona marginal de islas del río Paraná. Conoce al Correntino, que le consigue trabajo como peón y comienza un amorío con su hija, La Gaby. Pero Matía sabe que su destino, tome la decisión que tome, está determinado por la tragedia.

También disponible en Cine.ar, con estreno este jueves.

Alma pura, un mundo en contra



Una artista plástica es dada de alta de una rehabilitación donde ingresó por drogas y síndrome de fatiga crónica, se va a vivir sola a una vieja casona familiar en las sierras, donde los ruidos y las cosas raras que van sucediendo ponen a prueba sus debilitados nervios. Comenzar a sospechar de los pocos habitantes del lugar, que parecen estar creando un mundo conspirativo en su contra.



La dirección y el guión son de Roberto Salomone con actuaciones de Guillermo Pfening, Ingrid Grudke y Malena Sánchez.



Se verá el jueves a las 22 y el sábado a las 22, por Cine.ar TV, desde el viernes por Cine.Ar Play.

Dos de terror gratis en Youtube

"Respira" y "Naturaleza Muerta", cintas del realizador argentino Gabriel Grieco, están disponibles de forma exclusiva y gratuita en Watch Movies Now!, uno de los canales de terror oficiales en la plataforma de YouTube.



"Respira" (puede verse en este enlace), que cuenta con la participación de Gerardo Romano, Daniel Valenzuela, Leticia Brédice y Lautaro Delgado, se encontraba en cartel cuando las autoridades determinaron el cierre de los cines debido al avance de la pandemia del Sars-Cov-2.



"Naturaleza Muerta" (puede verse en este enlace), en tanto, se encuentra en YouTube desde hace dos semanas, durante las cuales cosechó 300.00 visualizaciones, según señalaron desde la productora Black Mandala Films.



La cinta protagonizada por Luz Cipriota, Amin Yoma, Juan Palomino y Nicolás Pauls tuvo su estreno mundial en una función especial en el Festival de Cannes, adonde llegó después de ganar el premio a la Mejor Película de la sección Blood Window de Ventana Sur.

Tres recomendadas en Netflix

Tiger King, el último fenómeno de Netflix

Hay síndromes para todo. Uno muy particular es la adicción a los animales exóticos, también llamado “Síndrome de Noe”. En Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, la nueva serie documental que se volvió uno de los éxitos de la plataforma. Un ex narcotraficante cubano radicado en Florida afirma que la venta de cocaína, marihuana y anfetaminas le sirvió durante muchos años para pagarse su adicción a los animales, y un productor de cine, que dejó todo para trabajar con un acumulador serial de tigres, afirma que es difícil de explicar en qué consiste semejante manía.

The English Game (Un juego de caballeros)

Una nueva miniserie de Netflix sobre los orígenes del fútbol moderno en Inglaterra. Del mismo director y guionista que Downton Abbey. Esta primera temporada compuesta de 6 capítulos nos introducen en la Inglaterra de 1879.

Poco ortodoxa

Esther Shapiro (Shira Haas), la protagonista de Poco ortodoxa, es una joven de Nueva York que vive en una comunidad judía ortodoxa, una de las ramas más conservadoras de esta religión.

Criada para ser una esposa y ama de casa ejemplar, Esther nunca recibió una educación más allá de lo que Dios y su religión dicen. Pero un día decide escapar de Nueva York viajando a Berlín, donde vive su madre, quien abandonó esta comunidad hace varios años.

Ahí conoce un grupo de jóvenes que estudian música en un conservatorio y ahí comienza también un camino de liberación que seguimos en Poco ortodoxo, una gran miniserie de Netflix, que se basa en hechos reales y que están plasmados en el libro del mismo nombre.

Más películas y series de Netflix

El amplio catálogo de la plataforma tiene muchas series y películas recomendadas. En esta lista te dejamos algunas de las más comentadas en redes sociales, con el link para entrar directamente a verla en Netflix.

La vida escolar

Una mezcla perfecta entre drama y comedia es La Vida Escolar, película francesa que se estrenó en el año 2019, pero que ahora acaba de llegar a Netflix.

Es un filme adolescente en el que conocerás a Samia (interpretado por Zita Hanrot), la nueva consejera escolar de un establecimiento en los suburbios de París, que intenta entusiasmar a los jóvenes que están en sus aulas.

Sin embargo, no es fácil enseñar en el lugar. Esto, porque hay muchos factores ajenos a la sala de clases que hacen que los estudiantes pierdan la motivación.

Eso, además, de los contextos de los profesores, quienes a pesar de su entusiasmo, también tienen que lidiar con sus propias vidas y experiencias.

Ver en Netflix

El juicio

Como “el primer thriller judicial de antología de la televisión italiana” se promocionó Il processo antes de su debut por Canale 5, en noviembre de 2019. Solo unos meses después, la producción llega a Netflix bajo el título de El juicio.

De esta forma, tras su adquisición para su catálogo original, el público fuera de las fronteras de Italia puede conocer la serie de suspenso que tiene como principal escenario las salas del Tribunal de Mantua, ciudad que se ubica al norte de Lombardía.

Esto porque El juicio revela el proceso legal que se desarrolla luego de que en uno de los canales citadinos se descubre un cadáver. Pronto se sabe que corresponde al de Angélica Petroni (Margherita Caviezel), una joven de 17 años a quien asesinaron brutalmente.

Ver en Netflix

Milagro en la celda 7

Saca los pañuelos, que las lágrimas caen fácil al ver Milagro en la celda 7, una película turca que hoy causa furor en Netflix.

Eso sí, no es un estreno de este año, sino una cinta de 2019 que entró sin meter ruido al catálogo de la plataforma de streaming y que poco a poco se transformó en un fenómeno.

De hecho, lleva varias semanas entre las más vistas en países como Chile y Argentina y, al parecer, no piensa moverse de ahí.

El relato nos lleva a una pequeña aldea costera turca, donde vive Mehmet (Aras Bulut), un joven padre junto a su pequeña hija, Ova, y su abuela.

Se trata de un padre especial, que tiene un problema mental y sus pensamientos y actuar son más bien los de un niño. Por eso se lleva tan bien con Ova y son tan amigos.

Su vida ahí transcurre tranquila hasta que Mehmet -o Memo, como la llama la abuela- se ve involucrado en la muerte de una niña, que es hija de un inescrupoloso comandante.

Ver en Netflix

Brew Brothers

Dos hermanos que tienen poco en común protagonizan estas sitcom original de Netflix, que retrata con irreverencia el mundo de la cerveza artesanal.

Aunque sí hay algo que los une, además de su vínculo familiar: su amor por la cerveza. Eso sí, su pasión la viven de formas diferentes.

Wilhelm, quien pasó un tiempo aprendiendo de cerveza con unos monjes trapenses en Bélgica, es entusiasta y relajado, y quizás por eso su negocio cervecero no funciona.

En cambio, su hermano se especializó en la universidad y se considera un beer snob, un eufemismo para no decir que es un pesado, capaz de humillar a alguien por pedir una Stella.

Aunque, pese a ser un sabelotodo, no le fue bien en su paso por Portland, la ciudad hipster por excelencia, y se va a vivir con Wilhelm para ayudarlo en su negocio en el distrito de Van Nuys, en Los Angeles.

En ese lugar se sucede una serie de situaciones ridículas, que sacan más de una carcajada.

Ver en Netflix

La pelea estelar

Bajo la guía de la WWE -o World Wrestling Entertainment-, el mundo de la lucha libre estadounidense hace tiempo sobrepasó los cuadriláteros y se extendió hacia el universo del espectáculo, teniendo como último ejemplo de su división de películas a La pelea estelar.

Es la aventura de un niño de 11 años que vive junto a su padre Steve (Adam Pally) y su abuela Vanesa (Tichina Arnold), soñando con sus ídolos de la WWE mientras asiste a la escuela junto a sus mejores amigos, Riyaz (Aryan Simhadri) y Caleb (Glenn Gordon).

Su suerte comienza a cambiar cuando descubre una antigua máscara de lucha libre que, como él comprueba poco después, es mágica y le otorga fuerza y habilidades físicas sobrenaturales a quien se la coloque, a pesar de su mal olor.

Es ideal para ve en familia, porque despliega entretenidas escenas de acción y también ofrecer una serie de consejos a sus pequeños espectadores, como el valor de la familia o aprender a quererse a sí mismos.

Ver en Netflix

La Casa de Papel 4

Por fin llegó la cuarta temporada de esta enviciante serie española que dirige Álex Pina, el mismo detrás de otros éxitos de Netflix como Vis a vis.

Así que prepárate para entonar nuevamente Bella Ciao, el himno de la resistencia antifascista italiana que pusieron de moda estos ocho ladrones vestidos con overoles rojos y máscaras de Dali. Los mismos que se tomaron la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, con rehenes incluidos.

Y sin llegar a ser odiosos spoilers, te contamos que esta nueva entrega rompe la aparente calma de “El Profesor”, el brillante personaje que interpreta Álvaro Morte.

Son ocho nuevos capítulos, que te apostamos verás de un tirón este fin de semana y que te pegarán a la pantalla de lo explosivos que son.

Ver en Netflix

Coffee y Kareem

A lo largo de los años se han conocido varias comedias sobre desiguales parejas de policías. Un listado que tiene entre sus curiosidades a Un policía y medio, cinta del 93 donde un oficial trabaja en compañía de un niño. Una “rareza” que ahora se replica de manera más irreverente en Coffee y Kareem.

Esta última es una cinta de humor y acción, que dirige Michael Dowse y que muestra la inusual aventura que enfrenta un policía de Detroit y el hijo de su novia, luego de que este último busca que unos criminales le den una “lección” a su potencial padrastro.

Una aventura marcada por los chistes de doble sentido solo para adultos, varias escenas con persecuciones y disparos, y algunos momentos de acertada entretención. Además del constante enfrentamiento entre el astuto niño afroamericano y el torpe policía blanco.

Ver en Netflix

La Casa de Papel: El fenómeno

No solo la cuarta temporada se estrenó hoy en Netflix. También el documental donde actores, productores y actores cuentan los entretelones de esta icónica serie española.

Y lo hacen a través de un trabajo audiovisual, de casi una hora de duración, que comienza con un destacado aviso que le anuncia a los espectadores que su relato incluirá más de alguna referencia y varios spoilers del ciclo número cuatro.

Entre las cosas que te enterarás están el por qué de los símbolos escogidos, como los overoles rojos y las máscaras con la cara de Salvador Dalí, y también del tema Bella Ciao, el símbolo antifascista italiano que llegó al espacio por ser la canción favorita del guionista Gómez Santander.

Ver en Netflix

Los problemas de la química

A mediados de la década de 2010, dos casos que se ligaban a los laboratorios de criminalística de Massachusetts, EE.UU., remecieron los cimientos del manejo de la justicia en ese estado. Un oscuro pasaje que revive en Los problemas de la química.

A través de sus cuatro episodios, la miniserie documental de Netflix revive esa historia, donde se mezclaron los caminos de los condenados por tráfico de drogas ilícitas, sus abogados y los fiscales que los acusaban con los de dos mujeres expertas en química.

Sus nombres eran Sonja Farak y Annie Dookhan, y ambas trabajaban en laboratorios estatales, en diferentes esquinas de Massachusetts, viendo si eran o no sustancias ilícitas las muestras que la policía les hacía llegar para acusar o no de tráfico a un sospechoso.

En el caso de Farak, ella trabajaba en el Laboratorio de Amherst cuando comenzó a tomar parte de la evidencia que debía analizar para consumo propio. Poco a poco, como lo revela Los problemas de la química, se hizo adicta.

En Boston, en tanto, Dookhan se convertía en la empleada modelo del laboratorio de drogas de la ciudad, haciendo cuatro veces más rápido el trabajo de testeo de muestras que sus compañeros de labor.

Ver en Netflix

Studio Ghibli

La llegada de las películas de Studio Ghibli son lo mejor que le ha pasado a Netflix en el último año.

Desde febrero, el estudio de animación más importante de Japón se viene sumando al catálogo en tandas de siete películas por mes.

El 1 de abril llegaron las siete últimas y en total completan 21 joyitas del anime, que disfrutrán grandes y chicos y que muchos recién descubrirán.

Se levanta el viento, La guerra de los mapaches y la inolvidable El castillo ambulante (El increíble castillo vagabundo en Netflix) están entre las destacadas de la última tanda.

Ozark 3

Luego de dos temporadas aclamadas por la crítica, Ozark volvió a Netflix con su tercera temporada y con los problemas de la familia Byrde en su particular negocio de lavado de dinero.

Y quien se roba la serie en esta nueva entrega es Wendy Byrde, la esposa del protagonista. Su evolución, en especial con el fin de la segunda temporada, la transformó en un personaje fuerte y ahora es una mujer de armas tomar que quiere llevar el negocio a un nuevo camino.

Pero no solo conflictos entre el matrimonio hay en estos nuevos capítulos. El cartel de la droga está librando una guerra sin cuartel que preocupa a los Byrde, además de tener el FBI en sus espaldas observando a cada minuto lo que están haciendo.

Ver en Netflix

Cata amarga

El futuro profesional siempre será disyuntiva en algún momento de la vida para los más jóvenes, sin importar raza o nacionalidad. El drama Cata amarga permite conocer la historia de uno de ellos y cómo sus proyecciones se contraponen con las de su propio padre.

Bajo la dirección y guión de Prentice Penny -quien aquí debuta en la realización de un largometraje tras años como productor de series como Insecure-, la nueva película de Netflix muestra la historia de búsqueda de Elijah (Mamoudou Athie).

Él es un veinteañero de afroamericano de Memphis que divide sus días entre su trabajo en una tienda de vinos y licores, y el restaurante de barbacoa que fundó su abuelo y hoy maneja su papá, Louis (Courtney B. Vance), junto a su alegre madre, Sylvia (Niecy Nash).

Una mezcla inusual de drama familiar y el mundo de los vinos, que va dibujando una historia de esfuerzo y de comprensión, que divide su relato entre las calles de Memphis y las de París.

Ver en Netflix

La marca del demonio

Esta cinta de horror, que dirige el joven realizador Diego Cohen -del que en la plataforma también se puede ver Romina–, apuesta por una de las temáticas del género que se han hecho famosas gracias a la industria fílmica: el exorcismo.

En su caso, a través de una historia que comienza tres décadas atrás, en un sector rural de Norteamérica habitado por menonitas -un grupo religioso apartado de la sociedad-, hasta donde llega un sacerdote a brindar su ayuda con un exorcismo.

Pero las cosas no salen como se esperaba y el niño que estaba poseído muere tras el conjuro del religioso y este se lo lleva lejos, en su camioneta. Sin embargo, en el camino el pequeño da muestras de vida y el cura decide abandonarlo en un terreno baldío.

Después, el relato lleva a los espectadores a la Ciudad de México del presente, en una historia que no logra grandes sustos ni momentos de verdadero suspenso.

Ver en Netflix

El pantano

Un doble asesinato envuelto en misterio y oscuridad es el punto de partida de esta serie: el de una trabajadora sexual y el del líder de una asociación juvenil en un pequeño pueblo de Polonia, en los años 80.

Rápidamente la policía consigue atrapar al asesino, un joven que de algún modo admite su crimen. Pero dos periodistas no se convencen y empiezan a investigar más este caso. Al parecer, el verdadero culpable sigue suelto y las razones del doble crimen no están claras.

Una serie corta, con cinco capítulos de 50 minutos, y un gran elenco, uno de esos aciertos que trae Netflix desde países no tan conocidos por sus historias.