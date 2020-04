"Se nota la necesidad, llevé verduras a merenderos y vino mucha gente a buscar a mi casa"

Días atrás Pablo Curró ofreció, mediante una publicación en su facebook, toda la producción de su huerta para merenderos y personas que la necesiten. Al día de hoy prácticamente entregó todo y señaló que notó una mayor necesidad en particulares que se acercaron en moto o en bicicleta de distintos barrios de la ciudad a buscar verduras.

"Prácticamente los repartí a todos en pocos días, yo vivo sobre la ruta 1 y pude llevarle algunos a los merenderos que no podían venir, pero la mayoría vino a buscar acá. Hubo mucha gente particular de distintos barrios que vino a buscar para hacer dulces y/o repartir a los que más necesitan", señaló.

"Hubo gente que se vino de barrio La Milka hasta acá en bicicleta o en moto y eso indica la necesidad que hay, es una lástima, pero también es bueno poder ayudar", explicó Curró.

Pablo es licenciado en Administración Rural que vende insumos para el campo, cultiva en su huerta zapallos y coreanitos cuyos excedentes dona a comedores y merenderos de la ciudad. Tras esa iniciativa, comenzó a asesorar a esos merenderos para que también tengan sus propias huertas y puedan cultivar sus alimentos.







Ya se cosecha en los merenderos

Por otro lado, Curró también señaló que hubo merenderos y comedores que continuaron con el trabajo en la huerta y ya lograron abastecerse. "Hubo varios este año que sacaron vegetales, en San Roque y en La Milka cosecharon calabazas. Hasta mediados de año en San Roque tuvieron una quinta espectacular, ahora la volvieron a retomar y sacaron coreanitos, calabazas, zapallitos, me contaron los chicos", indicó.

"Están trabajando bien, les llevo siempre las semillas que me da el INTA", agregó.



Menos producción. Curró explicó que en esta oportunidad la producción fue menor a la del año pasado. "Había juntado 500 y este año junté 300, la diferencia fue que hizo mucho calor en enero y febrero, y tantos días sin llover me quemó varias. Por eso salieron menos", sostuvo.

"Está bueno que los merenderos y comedores tengan su propia huerta. Todos tiene su huertita y de ahí sacan muchas cosas, y antes no lo hacían, Mi satisfacción personal es que uno los motivó e incentivó, ellos son los que trabajan y le ponen el hombro", dijo Curró.

"Esto saca lo mejor de nosotros"

Por otro lado, el hombre se mostró satisfecho por contribuir con la sociedad. "En estos momentos, donde las calles parecen fantasmas, la gente la está pasando mal porque no puede salir a laburar. Esto saca lo mejor de nosotros, la solidaridad", destacó.

"Mucha gente que no tiene necesidad pero que venía a buscar para hacer dulce y repartirlo en el barrio a los que necesitan. Es un eslabón de una cadena que se une y está bárbaro. Por mi parte, es una pequeña contribución a la sociedad, con eso a mi me alcanza y me sobra", explicó.

"Son ellos los héroes"

Finalmente, Pablo dejó en claro que los verdaderos héroes en estos tiempos son aquellas personas que trabajan en los merenderos. "Ellos se ocupan de toda esa cantidad de gente que va, y que son cada vez más, a pedir desayuno, merienda, contención. Esa gente lo hace sin fines de lucro, poniéndole el alma y el corazón, lo de esa gente realmente es muy valorable porque lo hacen todos los días", sostuvo.

"Laboralmente uno se mueve en la ciudad, o en el centro, pero vas a la periferia y es duro lo que se ve", concluyó.