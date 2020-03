Coronavirus: series, películas y documentales para ver si te quedás en casa

Luego de una semana en donde el Coronavirus se transformó en pandemia, las actividades fuera de casa están un poco limitadas. Para muchos la opción de quedarse en casa puede ser una de las más indicadas.

Algunas recomendaciones para ver en Netflix pueden ser: Kingdom, en su segunda temporada. En esta nueva entrega, un grupo de guerreros y sobrevivientes se encuentran sobre un tejado de la era Joseon.

Kingdom cuenta la historia de un pueblo que se encuentra asustado por la enfermedad de su rey, cuya única esperanza es la aparición de un heredero que pueda contra la famosa plaga que viven los humanos. Así, la primera temporada finalizó con la noticia que recibe el rey y los sobrevivientes, la cual revela que no es la luz la que los mantendrá alejados sino, el calor, dejando un final abierto que se terminará de revelar con el regreso de la nueva temporada.

También por Netflix se ver un clásico como El Señor de los anillos: la primera y la segunda (Las dos torres), ambas de Peter Jackson. Para levantar un poco el ánimo la musical y ochentosa Flashdance, de Adrian Lyne y del mismo director, Propuesta indecente.

Una escena de "Flashdance".

Del mexicano Alejandro González Iñárritu se puede optar entre Birdman o El renacido, con Leonardo Di Caprio. Y para los amantes de Tim Burton, están disponibles El gran pez y Charlie y la fábrica de chocolate.

Pecados capitales, con Brad Pitt y Morgan Freeman es otra opción, lo mismo que Carol con Cate Blanchett y Rooney Mara.

La exitosa Historia de un matrimonio, de Noah Baumbach, con Scarlett Johansson sigue en streaming, lo mismo que otra del mismo director, Los Meyerowitz: La familia no se elige.

"Historia de un matrimonio".

En otro género completamente distinto están Rápidos y furiosos 8 y Bad Boys II, con Will Smith y Martin Lawrence.

También hay películas animadas japonesas como El castillo en el cielo, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, Porco Rosso, The Tale of Princess Kaguya, The Cat Returns, Mis vecinos los Yamada y The Secret World of Arrietty.

Alternativas aún frecas: El irlandés, de Martin Scorsese, con De Niro, Pacino y Joe Pesci, y Los dos Papas, con Jonathan Pryce como Francisco y Anthony Hopkins como Benedicto.

El irlandés. La mafia a partir de un veterano de guerra. Foto/ Netflix

Entre los documentales, The Birth of Cool: La historia de Miles Davis, realizado por el destacado realizador Stanley Nelson Jr, que con esta historia que trae lo más trágico, honesto, emocionante y triunfante del trompetero, casi 30 años después de su muerte y narrado por el actor estadounidense Carl Lumbly.

Con Miss Americana, de Lana Wilson, podemos descubrir un costado menos conocido de la cantante Taylor Swift. En el documental se tocan diversos temas, además de las canciones de Taylor: su familia, su amor por los gatos, pero también cómo ella se adentró en la política, algo que en artistas como ella, surgidas del Country, no era habitual, además de su cercanía con los grupos LGBTI.

Taylor Swift, protagonista de su documental "Miss Americana", (Foto: Reuters)

Para descubrir una figura muy particular, otro documental, The Soundtrack of Our Lives, dirigido por Chris Perkel, que es una mirada a la vida personal y profesional de Clive Davis, el descubridor de Whitney Houston. De origen humilde, Davis se recibió de abogado y en sus inicios no estaba interesado en la música. "No tenía noción de que la música sería la pasión de mi vida", dijo Davis en una entrevista.

Fuera de lo musical, también en registro documental se puede ver El Pepe, una vida suprema, de Emir Kusturica filmado en Uruguay con ex presidente de ese país, José Mujica.

Para ver junto a los más chicos, hay opciones: Shrek, Shrek 2, Shrek para siempre. E Intensamente, Up, Toy Story, Buscando a Nemo, Monsters Inc. y Cars.

Mitomanía, serie de Netflix.

Dos series para engancharse: No hables con extraños -suspenso, una desaparición y un caso a resolver- y Mitomanía, una polémica producción francesa que mezcla humor negro, drama, que van más allá de la infidelidad y la pareja: una mujer inventa un cáncer para salvar un matrimonio.

Fuente: Clarín