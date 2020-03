Publicaron el informe final y las razones del accidente en el que falleció Emiliano Sala

Se hizo más probable una pérdida de control porque el vuelo no se realizó de acuerdo con las normas de seguridad aplicables a las operaciones comerciales. Esto se manifestó en el vuelo operado bajo las Reglas de vuelo visual (VFR) durante la noche en condiciones climáticas adversas a pesar de que el piloto no tenía entrenamiento en vuelo nocturno y falta de práctica reciente en vuelo por instrumentos.

Las inspecciones en servicio de los sistemas de escape no eliminan el riesgo de intoxicación por CO.

No había un detector de CO con una advertencia activa en el avión que pudiera haber alertado al piloto de la presencia de CO a tiempo para que tomara medidas de mitigación.