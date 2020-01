San Isidro vuelve a los entrenamientos

San Isidro retoma este viernes los entrenamientos de cara a la continuidad de la Liga Argentina de Básquet. El plantel que conduce Sebastián Torre volverá a los trabajos a partir de las 20 en el estadio "Severo Robledo"

Los Halcones Rojos volverán a la competencia el sábado 11 de enero cuando visiten a Central Olímpico de Ceres.

Así está la tabla:







Lo que viene:

ENERO 2020

Sábado 11 – Central de Ceres vs. San Isidro

Domingo 19 – San Isidro vs. Echagüe

Domingo 26 – San Isidro vs. Oberá TC

FEBRERO 2020

Domingo 2 – San Isidro vs. Ameghino

Miércoles 5 – Echagüe vs. San Isidro

Domingo 9 – Independiente de Stgo. del Estero vs. San Isidro

Martes 11 – Salta Basket vs. San Isidro

Viernes 14 – San Isidro vs. Villa San Martín

Domingo 16 – San Isidro vs. Sp. América

Jueves 20 – Rivadavia de Mendoza vs. San Isidro

Sábado 29 – Ameghino vs. San Isidro

MARZO 2020

Miércoles 4 – San Isidro vs. Rivadavia de Mendoza

Lunes 9 – Sp. América vs. San Isidro

Viernes 13 – San Isidro vs. Salta Basket

Martes 17 – San Isidro vs. Barrio Parque

Viernes 20 – Unión de Santa Fe vs. San Isidro

Lunes 23 – Barrio Parque vs. San Isidro

Viernes 27 – San Isidro vs. Independiente de Stgo. del Estero

Domingo 29 – San Isidro vs. Norte de Armstrong

ABRIL 2020

Jueves 2 – Villa San Martín vs. San Isidro

Sábado 4 – Oberá TC vs. San Isidro

Martes 7 – San Isidro vs. Tiro Federal