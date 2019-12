El himno feminista se cantó en el centro

Este domingo por la tarde, el "himno feminista" fue cantado en pleno centro. Organizada por Manada Teatro, la intervención colectiva "El violador eres tú" reunió a decenas de personas sobre el bulevar 25 de Mayo.

En una invitación de "Las Tesis" a que más mujeres se sumen a su intervención, también en Argentina las mujeres tomaron los espacios públicos para gritar “El violador eres tú”. Llevan los ojos vendados y con un dedo acusatorio nombran a los poderes que deberían velar por su seguridad, pero les han fallado: la Policía, los jueces, los curas y el presidente.

La historia







Algunas imágenes de la intervención











Letra

El patriarcado es un juez

que nos juzga por nacer,

y nuestro castigo

es la violencia que no ves.

El patriarcado es un juez

que nos juzga por nacer,

y nuestro castigo

es la violencia que ya ves.

Es feminicidio.

Impunidad para mi asesino.

Es la desaparición.

Es la violación.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Es la yuta,

los jueces,

los curas,

el Estado,

el presidente.

El Estado opresor es un macho violador.

El Estado opresor es un macho violador.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Duerme tranquila, niña inocente,

sin preocuparte del bandolero,

que por tu sueño dulce y sonriente

vela tu amante carabinero.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú.