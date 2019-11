“La bala no era para él”, dijo la mamá del menor que recibió un disparo en la cabeza

Horas de incertidumbre y desesperación viven los familiares de Fabio Adrián Córdoba, el menor de 17 años que ingresó en horas de la mañana en gravísimas condiciones al Hospital Iturraspe con un disparo de arma de fuego en la cabeza, en un hecho que se registró en la intersección de las calles 15 y 58 de la localidad de Frontera.

“La bala no era para él”, dijo Noemí a El Periódico, la madre del menor, mientras aguardaba el resultado de la operación al cual estaba siendo sometido su hijo en horas de esta tarde.

Según la mujer el disparo estaba dirigido a Julián J. otro joven con el cual su hijo se juntaba, pero que estaría sindicado como el presunto autor del homicidio de Matías Ezequiel Tolosa (14), ocurrido en 2015. La hipótesis más fuerte es que el autor del disparo que este jueves hirió a Córdoba era amigo de Tolosa.

“Me habían advertido que si andaba con Julián también la iba a ligar. Pese a los berrinches que tenía, mi nene no es malo, por andar con Julián J. mi hijo recibió el balazo, porque la bala era para él”, insistió la mujer.

Adicciones

La mujer narró que su hijo estaba inserto en las adicciones y habló a distintos lugares por una internación pero, según su testimonio, no se lo quisieron recibir.

Por otra parte, comentó que Fabio realizaba changas y que esta mañana por no tener la bicicleta no pudo salir a trabajar. “Me fui a la fiambrería y cuando volvía de comprar el queso me avisaron que le habían pegado un tiro en la cabeza a mi hijo. La ambulancia demoró 20 minutos en llegar, nadie quiere ir para aquel lado, es tierra de nadie”, se quejó entre lágrimas.

Según Noemí, los doctores le relataron que su hijo llegó consciente al hospital y le dijo a una de las doctoras que si la veía a su mamá que le diga que la quería mucho y que “iba a salir de esta”.

Pedido de Justicia y de oración

Mientras la Policía de Frontera continúa buscando al agresor de Córdoba, su familia pidió a la comunidad una cadena de oración por la salud del menor que lucha por su vida.

Fabio Córdoba recibió un impacto de bala con orificio de entrada en el parietal derecho mientras se encontraba junto a otro joven en la intersección de las calles 15 y 58 de Frontera.