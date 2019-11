Presentarán dos libros de jóvenes escritoras en la Biblioteca Popular

Con la presentación de dos libros, y bajo el lema "Palabra: pan cotidiano que alimenta el pensamiento”, el Centro Cultural y Biblioteca Popular, la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) filial San Francisco y el grupo literario “Indicios en tinta” adherirán al Día Mundial de la Palabra, que desde hace varios años la Fundación César Egido Serrano celebra en el mundo. El encuentro será el domingo 24 de noviembre a las 18.30 en la Biblioteca Popular, en Av. Libertador (N) 159.

Los libros que se presentarán son "Conjunto de cosas raras, toma 1", de María Laura Duro (24), y “Sentimientos Eternos" de Verónica Alexander (21). Ambas obras fueron realizadas como edición de autor.

"Cada acto de presentación es la puesta de un proyecto al que se le ha dedicado tiempo y esfuerzo. Pero también es la culminación de una etapa. También es un acto social en el que el autor reúne a sus amigos, a conocidos o no, y a todas personas interesadas en la escritura. Por eso, la presentación de un libro es muy importante, tanto para el autor, como para el público", explicó Beatriz Bustos, presidenta de SADE.

Y continuó: "Creo que los textos de las jóvenes autoras deben ser leídos y gozados, porque el goce está en 'deconstruir' el texto, viajar por ellos, y más cuando se trata de jóvenes que comienzan el camino de la escritura. En sus obras, el lector es invitado a encontrar la línea o hilo que se teje a través del poema o la narrativa".

Sobre las escritoras

Sobre su obra, María Laura Duro dijo: "Por qué escribo, la verdad que no lo sé. Cuando en el grupo literario me dijeron que debía escribir todos los días, lo que saliera o lo que sintiera, a veces no sabía cómo expresarme. Tampoco había descubierto qué me gustaba escribir. Ahora lo hago, porque soy libre con las palabras. Tiene un poco de incoherencia decir esas cosas, pero es lo que sale de mi inconsciente. He callado lo que vi y hoy lo reescribo, en lo que escribo".

"El libro se llama 'Conjunto de Cosas raras'. 'Conjunto', porque tiene una mini novela, un cuento y poemas. 'Cosas raras', porque a nivel personal son cosas que jamás pensé que escribiría. Y 'Toma 1', por ser el primer escrito que presento", sumó.

Por su parte Verónica Alexander, expresó: "Mi inspiración para la escritura nació después de leer 'El libro de los enamorados' de Elsa Bornemann. Fue ella quien, a través de sus escritos, me incentivó a escribir. Y gracias a los docentes que me apoyaron pude realizar mi primer libro 'La eterna Enamorada' en 2010, en formato artesanal, cuando cursaba el nivel primario".

Acto seguido agregó: "Actualmente sigo escribiendo, con el fin de dar fortaleza por medio de mis palabras están siendo obstaculizados por las tristezas de esos momentos inoportunos en esta vida, y, también, para quienes son capaces de sonreír en medio de ella, sin rendirse".