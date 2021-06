Video: así robaron en una obra en construcción en Plaza San Francisco

Un vecino de Plaza San Francisco fue víctima, este lunes cerca de las 13, de un robo en una obra en construcción ubicada sobre Hermanos Bertello al 4500.

El robo quedó filmado por una cámara de seguridad: en las imágenes se ve a lo lejos como el delincuente ingresa con su moto, sin forzar ninguna abertura, y se lleva el botín.

El propietario de la obra dialogó con El Periódico y contó lo ocurrido: "Es una obra en construcción que detrás tiene un pequeño quincho de 7 x 3 metros y en donde yo había guardado toda la grifería y los sanitarios. Ahí se ve que entran con llave, sin forzar nada. Abren y van directamente a la grifería. Encima es pesada, por eso tardan en buscarla".

El hombre explicó que el delincuente, para evitar que se sepa que tenía llave del lugar, simuló ingresar por otro lugar dejando abiertas otras aberturas. "Simularon que habían abierto una puerta de atrás, que no está forzada ni nada, y una ventana del frente, cosa que no es así porque se ve en las imágenes. Simulan que entraron por la puerta de atrás. Y además me rompieron la bomba con el objetivo de distraer la realidad, como si también hubieran querido robar la bomba. Pero había un TV led nuevo, una vinoteca, un horno que sale una fortuna y una pava eléctrica y sólo buscaron la grifería y se fueron", detalló.

Dado a lo ocurrido, el propietario sospecha que quien ingresó tenía cómo ingresar y poseía información certera de lo que había dentro. "Evidentemente es una persona que tiene llave. Hizo eso para que se piense que es un tercero. Pero cuando llego estaba la ventana del frente abierta, que es imposible abrirla de afuera, y la puerta del quincho estaba cerrada pero abierta una puerta ventana que tiene un pistillo. Y ese pistillo para entrar tenés que romperlo, porque es de plástico, y no estaba forzado ni nada", agregó el hombre.

El propietario lamentó lo ocurrido y agradeció información sobre el hecho, aunque aclaró que no pagará recompensa por las cosas robadas: "Hace tiempo que vengo diciendo que ahí la Policía no existe, eso es tierra de nadie".

Quienes puedan y deseen aportar algún dato pueden hacerlo al teléfono (03564) 15597165.