San Isidro ya tiene programación definida para cerrar la fase regular

A poco de haber cerrado la última burbuja de la Conferencia Norte, la AdC dio a conocer la programación de algunos partidos pendientes que cerrarán la fase regular. En ese marco, San Isidro aún debe 6 partidos donde buscará un lugar en los puestos de playoffs.

Los Halcones tendrán dos partidos en su casa y cuatro afuera; y deben ganarlos a todos para no depender de nadie y poder clasificar. Sin embargo, en el caso de que esto no suceda será necesario que Estudiantes de Tucumán (hoy séptimo) no gane los dos partidos que le quedan o bien que Sportivo América (hoy octavo) tampoco gane los cuatro encuentros que aún tiene pendiente -algo difícil-.

Además, tras las cuatro victorias conseguidas en San Francisco, también se prendió Deportivo Norte que ahora marcha noveno, todavía con cuatro encuentros pendientes y uno de ellos es con San Isidro. Este último partido todavía no tiene programación.

Lo que le queda:

Miércoles 23 de junio | 20 hs San Isidro vs. Colón de Santa Fe

Domingo 27 de junio | 22 hs Independiente (Stgo. del Estero) vs. San Isidro

Martes 29 de junio | 21.30 hs San Isidro vs. Villa San Martín

Sábado 3 de julio | 20.30 hs Ameghino vs. San Isidro

Lunes 5 de julio | 21.30 hs San Isidro vs. Ameghino

SIN PROGRAMACIÓN | Deportivo Norte vs. San Isidro

Así está la tabla