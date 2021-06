Presentan proyecto para concientizar sobre las estafas telefónicas

En el último tiempo hubo un creciente número de casos de estafas telefónicas o virtuales en San Francisco y zona. En este marco, concejal del Frente de Todos, Andrés Romero, propone que el Municipio lance una campaña de prevención y concientización sobre la materia con el objetivo de reducir el número de víctimas de estos delitos.

“Es una problemática que no es nueva, pero con la pandemia estas estafas se han profundizado”, expresó a El Periódico Radio 97.1 (Lunes a viernes 17 a 19).

Además agregó que la Municipalidad tiene los medios necesarios para iniciar una campaña de concientización a través de los medios y otros canales.

Romero pone énfasis en no compartir información personal y/o financiera, ni en redes sociales, ni a otras personas, no acceder a las páginas de los bancos por buscadores de internet dudosos o por mensajes que se reenvían en cadenas de WathsApp, al recibir un mensaje que te genera dudas, no lo respondas.

También manifestó que es importante la responsabilidad de las entidades bancarias para evitar este tipo de estafas: “Muchas veces aprueban créditos sin autorización previa, y estos son los mismos estafadores. Ahí hay responsabilidad de los bancos que deberían evitarlo”.