Ex asesor de Macri pedirá refugio en Uruguay para no presentarse ante la Justicia

El asesor judicial de la gestión de Cambiemos, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, aseguró que se quedará en Punta del Este, Uruguay, y no regresará a la Argentina para cumplir ante la Justicia con la indagatoria que tenía prevista para el 17 de junio, en la causa en la que se investiga la persecución al Grupo Indalo.

Rodríguez Simón, uno de los principales operadores judicial del ex presidente Mauricio Macri e integrante de la llamada "Mesa Judicial" de Cambiemos, viajó a Uruguay antes del 28 de marzo, cuando la jueza María Servini le prohibió la salida del país, en el marco de la causa en la que se investiga una asociación ilícita que habría hostigado y perseguido a los accionistas del Grupo indalo.



En declaraciones al canal LN+, Rodríguez Simón confirmó su decisión de no regresar a la Argentina y avisó que pedirá refugio político en Uruguay. “Pedí refugio político en Uruguay en el marco de una serie de normas de protección a las personas. La verdad que no es nada grato. Me preocupa lo que está pasando en el país, un país al cual no puedo volver”, afirmó.

El 30 de marzo, el abogado de Rodríguez Simón presentó un escrito en donde le comunicó a la jueza que estaba en Uruguay y que volvería a la Argentina recién el 15 de mayo. Además, pidió en el mismo escrito la nulidad de su declaración indagatoria que inicialmente estaba prevista para el 23 de mayo.

Sobre la solicitud de asilo, el abogado y allegado a Macri afirmó que "la petición tiene un efecto de protección, no me pueden devolver a la Argentina" pero al mismo tiempo, dijo, "es un castigo" ya que lo obligará a quedarse en Montevideo cuando toda su vida "está en Buenos Aires".

Rodríguez Simón fue citado a indagatoria para mayo, pero ante riesgos concretos, los abogados Carlos Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, que representan al querellante Fabián de Sousa, pidieron la cautelar para que se prohíba la salida del país.

El 13 de mayo, la jueza María Servini postergó las indagatorias de Alberto Abad, el extitular de la AFIP del gobierno de Cambiemos quien deberá prestar declaración indagatoria el 9 de junio próximo, mientras que el 17 de junio deberá ser interrogado, también como imputado, Rodríguez Simón.

Cercano a Macri

En marzo pasado, el propio Macri admitió que Simón era uno de sus principales asesores judiciales al asegurar que fue quien propuso nada menos que el polémico decreto que el ex presidente firmó a solo cinco días de haber asumido para nombrar dos jueces a la Corte Suprema.

En una entrevista en La Nación, el ex mandatario confesó que "no era ilegal, pero no correspondía" y añadió que esa medida fue acercada por Rodríguez Simón y que la aceptaron.

Pará, pará, pará ¿vos me estás diciendo que Pepín Rodríguez Simón no es parte de la “mesa judicial” pero te puso a dos jueces de la Corte por decreto? pic.twitter.com/Lj5r6MND4R — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) March 24, 2021

Pedido de extradición

Fuentes judiciales dijeron a Télam que, ante esta decisión de Rodríguez Simón, "están dadas las condiciones para solicitar su captura internacional".

En ese sentido, la jueza Servini estaría avanzando en el envío de ese posible pedido de detención a sus pares uruguayos con fines de extradición a la Argentina, añadieron los informantes.

Horas antes de aparecer en las pantallas de LN+, Rodríguez Simón difundió una carta dirigida a sus allegados para informar que había solicitado asilo a Uruguay "en los términos de la Convención de Ginebra de 1951 y otras normas internacionales complementarias" con la intención, subrayó, de "no volver a la Argentina hasta que cese la persecución" de la que asegura ser víctima.

El abogado, a quien en el ámbito partidario y de los Tribunales se conoce como "Pepín", señaló en esa carta que en caso de regresar a la Argentina "sería privado indebidamente" de la libertad, incluso "con peligro" para su "seguridad personal", al referirse a la citación a declaración indagatoria fijada por Servini, que finalmente fue reprogramada para el próximo 17 de junio.