Su hijo fallecido cumpliría 40 años y organizó un festejo donando tortas a un merendero de Frontera

La madre de Luciano Pizzi, junto a familiares y amigos, entregó budines, pasteles y alimentos no perecederos al merendero Amistad. El joven ciclista falleció en 2015 tras ser atropellado en la autovía 19.

Este jueves 6 de mayo, Luciano Pizzi, el joven de San Francisco que falleció en un accidente vial en 2015, hubiese cumplido 40 años, por eso sus familiares y amigos decidieron celebrarlo de una manera especial. Entregando tortas, budines y alimentos no perecederos al merendero Amistad de Frontera con el fin de tener un gesto solidario para con los niños que asisten a ese espacio social.

“A Luciano le gustaba mucho festejar su cumple con amigos y la familia, por eso desde hace un tiempo venía planeando esta idea”, comentó Alicia Vignolo, la madre de “Lucho”, el joven arquitecto que murió en octubre de 2015 tras ser atropellado por un camión cuando circulaba en bicicleta por la autovía 19.

La mujer aclaró que sólo se limitaron a donar las tortas y demás alimentos dado que por la situación sanitaria no pueden organizar un festejo con los niños.

Al mismo tiempo, recordó: “Cuando empezó la cuarentena ya hablaba a esta idea con mi marido. Después en octubre pasado él tuvo Covid-19 y falleció, y ahí tuve otras preocupaciones. En el último tiempo que se iba acercando la fecha resolví hacerlo. Por eso me puse en contacto con Marcelo Valverde de Red Solidaria y a través de él llegamos a Gonzalo (Giuliano Albo) del Merendero Amistad”.

“Cargamos todo en el auto y se lo llevamos a gente del merendero, y ellos se encargaron de repartirlo. No pudimos hacer una merienda todos juntos por la situación sanitaria”, agregó.

Alicia junto a su esposo fallecido el año pasado.

Transformar el dolor en acciones buenas

Alicia Vignolo destacó que este gesto lo tuvo también gracias a lo aprendido en el grupo Renacer, una organización de San Francisco que brinda contención a padres que perdieron a sus hijos.

“Junto a mi esposo formamos parte de ese grupo y una de las cosas que aprendimos es transformar ese dolor que tenemos en cosas buenas para que sea más llevadero. No nos tenemos que quedar anclados en el dolor, pero tenemos que tratar de transformarlo en amor”, expresó.

“Eso lo aprendimos en Renacer, por eso quiero agradecer a todo el grupo que hace mucho que no nos vemos por la pandemia y nos extrañamos mucho”, remarcó.

Luciano Pizzi, hubiese cumplido 40 años ayer jueves.

Para el Merendero Amistad no fue un día más

Desde la organización solidaria agradecieron a través de las redes sociales el gesto que tuvo la familia de Luciano Pizzi y compartieron algunas imágenes de la donación.

“Para Merendero Amistad de Frontera no fue un día más, porque Alicia Vignolo decidió festejar con nosotros, con todos nuestros queridos niños y sus familias, el cumpleaños 40 de su hijo Luciano (Lucho, como todos le decían). Él ya no está. Partió al cielo cuando falleció a raíz de un accidente de tránsito con su bicicleta. No fue el único golpe que la vida tenía preparado para Alicia, ya que el Covid también se llevó a su compañero de vida, con quien tenían pensado festejar, de alguna manera especial, el cumpleaños de su hijo”, destacaron.

“Y, a pesar de todo, ella tomó la decisión de hacerlo en memoria y homenaje a ambos. Transformó tanto dolor en un acto de amor inmenso por el otro, por los que menos tienen”, indicaron desde el merendero de Frontera.

“Eligió a nuestro Merendero para celebrar la vida de Lucho, sabiendo que, desde algún lugar, junto a su papá, él estuvo presente y feliz en cada niño, en sus sonrisas al recibir las tortas, las dulzuras que su mamá preparó en su nombre para ellos. No tenemos palabras para agradecerle este momento tan especial. La tarde se llenó de magia, de colores y sabores,”, sostuvieron.