Crimen de Cornalis: la familia cree que no fue un hecho al azar

Avanza la investigación por el crimen de Héctor Cornalis (56), el vecino de María Juana cuya familia había denunciado que fue secuestrado en horas de la madrugada de este viernes cuando llegaba a su lugar de trabajo en Eustolia. Luego de algunas horas, el hombre fue hallado sin vida en el interior de su vehículo abandonado en Colonia Cello.

Una de las hijas de la víctima, Julieta Cornalis, expresó que a su padre lo asesinaron y que fue hecho premeditado: “Creemos que no es un hecho al azar, estaba dirigido”.

Según comentó la joven, los autores de este grave episodio de sangre quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la fábrica de productos lácteos Cooperativa 22 de Marzo.

“En las cámaras no se pueden distinguir a simple vista sus rostros pero se va a hacer lo posible. Para mí fueron a sacarle dinero puntualmente a mi papá. No sabemos si tenía mucho dinero encima, creemos que no. Tenía que hacer unos pagos en planta pero no era mucho”, explicó.

Al mismo tiempo, aclaró que les llegó un rumor que indicaba que su padre cobró dinero de una fianza pero esa versión es falsa. “A lo mejor pensaron eso y por ende querían ir para el lado de María Juana a mi casa. Pero cuando vieron a la policía doblaron en U y escaparon para otro lado”, supuso.

¿Cómo fue el ataque?

Julieta relató que a las 4.50 de la mañana de este viernes su padre salió de su vivienda de María Juana y en 20 minutos siempre llega a la fábrica ubicada en Eustolia.

“Me avisó un compañero de la fábrica donde él trabaja que cuando ingresaba a la empresa lo abordó un tipo que estaba escondido, empezó a agredirlo, forcejean y luego vienen otros dos más y lo tiran al piso”, narró la mujer agregando que esa escena se llega a ver con las cámaras de seguridad, pero “no se aprecia bien porque las cámaras están adentro de la fábrica”.

“Luego se observa en las cámaras que lo meten adentro del auto de mi papá y lo llevan”, comentó la joven.

La peor noticia se dio a media mañana cuando la Policía de la Provincia de Santa Fe halló el cuerpo del Cornalis dentro del auto en la zona de Colonia Cello.

“Seguramente la policía lo encontró cerca de las 9 de la mañana pero nosotros nos enteramos a las 10”, manifestó la hija.

“En estos momentos todavía no sabemos cómo lo mataron, estamos esperando la autopsia”, indicó.

Pedido de Justicia

La familia pide que se esclarezca este presunto secuestro seguido de homicidio que conmociona a toda la localidad de María Juana.

“No culpamos a nadie, la situación es muy rara. Pero queremos que se esclarezca todo. No entendemos por qué lo mataron a mi papá si podía llevarse el dinero con el auto y escapar”, analizó.

“Ahora necesitamos que liberen a mi hermano para poder estar toda la familia junta en este momento tan doloroso”, sostuvo agregando que su hermano está con “prisión preventiva por otra causa que consideran “injusta”.