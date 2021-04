En 2021, Emugas buscará ejecutar un 50 por ciento más de obra que el año pasado

Luego de que en 2020 la Empresa Municipal de Gas de San Francisco habilitara aproximadamente 30 mil metros lineales de obra de red, que impactó en más de 1500 lotes en distintos barrios de la ciudad, este año estiman poder hacer 45 mil metros lineales, es decir, alcanzar un 50 por ciento más.

Oscar Enrico, presidente de la firma, destacó que pese a las restricciones por la pandemia, los trabajos continuaron: "Hay que considerar que nunca se dejaron de hacer obras. Por ahí la obra que uno habilita un año viene del año anterior, esa transición cronológica no implica que la obra no se esté haciendo o que corresponda esquemáticamente a un año u otro. Es una obra que nunca se detuvo, que siempre tuvo grados de avance. En 2021 la expectativa es llegar a los 45 mil metros, es decir que estamos hablando prácticamente de alcanzar un 50 por ciento más que lo ejecutado el año anterior".

"Este año tenemos esa expectativa puntual y si uno considera que estamos en pandemia es más que satisfactorio porque nunca se detuvo la obra salvo en aquel tiempo de pandemia inicial o de restricciones iniciales por pandemia, en que no se podía tener gente en obra. Este año la ambición es grande, hay mucho en juego, estamos con expectativas altas en materia de obras en ejecución. Por ejecutarse o pretendidos hay muchos más metros, esta en proceso de gestión lo cual significa habilitar expedientes, la aprobación, la cuestión previa al inicio de una obra", agregó Enrico.

Para tomar dimensión del trabajo que viene llevando adelante Emugas en San Francisco hay que considerar que las obras se contabilizan en lotes y por cada uno se estiman cuatro beneficiarios. En este caso, quienes podrán gozar del servicio serán casi 8 mil vecinos, cuando en 2020 eran aproximadamente unos 6 mil.

"Normalmente hablamos de lotes porque la red pasa adelante de un lote que puede tener vivienda o no, pero la potencialidad de esa obra la hacemos multiplicando los lotes por cuatro. Si referenciamos las obras en ejecución en 2021, o lo que está en proceso y supuestamente se va a terminar durante este año, estamos hablando de prácticamente 2 mil lotes, con lo cual estamos beneficiando a 8 mil vecinos aproximadamente, y en 2020 teníamos unos 6 mil vecinos, potenciales beneficiarios de la obra, potenciales porque no todos los alcanzados por la obra se conectan en el momento o hacen uso de la opción de conexión", explicó Enrico.

El presidente de la empresa añadió otro dato: "El año pasado incrementamos el padrón de Emugas en 400 usuarios. Hoy tenemos un padrón de aproximadamente 20 mil usuarios entre residenciales, que son mayoría, comerciales e industriales.

Digigas

Por otra parte, Emugas sigue beneficiando a los usuarios que adhieren a Digigas, la factura electrónica, con sorteos mensuales. Este incentivo, sumado a los beneficios que otorga el pago por medios electrónicos, hicieron que ya un 15 por ciento del padrón esté adherido a este sistema.

"La adhesión a la factura electrónica se incrementó sustantivamente, hoy tenemos más de 2700 adheridos a Digigas. Son aquellos que han optado por la factura electrónica y a los cuales ya no se les reparte papel. Todos los adheridos a ese sistema participan del sorteo que proponemos a fines de mes. Este año hemos dado consumos anuales de gas. Hacemos el sorteo y surgen cinco beneficiarios que van a tener gratis el consumo de los metros cúbicos de gas del año", sostuvo Enrico.

Los pasos para adherirse al sistema son sencillos: hay que acceder a la página web www.emugas.com.ar, cliquear en "Adherite Ya" y para validar si uno está suscripto al servicio, deberá ingresar el código de pago electrónico que figura en la parte superior de la boleta de Emugas. Luego, hay que completar un formulario de adhesión.

"De ahí te remite el estado de cuenta, y si hay deuda cargada en tu cuenta te aparece en formato PDF tu factura consolidada disponible para pagar. Si no es así, si todavía tu consumo no fue facturado, no te va a aparecer y no te habilita para el pago. Solamente te habilita para el pago cuando ya se emitió tu factura con el consumo pertinente de tu mes. Nosotros hacemos lectura bimestral y hacemos facturación mensual, todos los meses se remite al usuario la facturación, en papel o electrónicamente", recordó Enrico.

Horarios de atención

Emugas atiende de lunes a viernes de 8 a 12 en Bv. 9 de Julio 2356.

Desde la firma recordaron que el local de Emugas ya no funciona como agencia de cobro, por lo que allí sólo se podrán abonar facturas de Emugas, no así de otros servicios.